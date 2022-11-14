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В Вересе рассказали о состоянии игрока, который потерял сознание во время матча

Премьер-лига
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К счастью, футболист чувствует себя хорошо

В Вересе рассказали о состоянии игрока, который потерял сознание во время матча

Фото: НК Верес

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Руководитель медицинского штаба ровенского "Вереса" Артем Зинченко рассказал о состоянии Станислава Шарая, вчера потерявшего сознание во время выездного матча красно-черных против "Александрии" (2:3).

"На фоне травмы левого голеностопного сустава и при сильном болевом синдроме у Станислава Шарая возникло головокружение с потерей сознания. Станислав вернулся в сознание усилиями находившихся рядом в это время футболистов и врачей.

Пульс и артериальное давление нормализовались. Сейчас он чувствует себя хорошо", — сказал Артем Зинченко.

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В статье: Верес (Ровно) Станислав Шарай
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Источник:
НК Верес

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