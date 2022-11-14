В Вересе рассказали о состоянии игрока, который потерял сознание во время матча

Руководитель медицинского штаба ровенского "Вереса" Артем Зинченко рассказал о состоянии Станислава Шарая, вчера потерявшего сознание во время выездного матча красно-черных против "Александрии" (2:3).

"На фоне травмы левого голеностопного сустава и при сильном болевом синдроме у Станислава Шарая возникло головокружение с потерей сознания. Станислав вернулся в сознание усилиями находившихся рядом в это время футболистов и врачей.

Пульс и артериальное давление нормализовались. Сейчас он чувствует себя хорошо", — сказал Артем Зинченко.