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В Вересе рассказали о состоянии игрока, который потерял сознание во время матча
К счастью, футболист чувствует себя хорошо
Фото: НК Верес
Руководитель медицинского штаба ровенского "Вереса" Артем Зинченко рассказал о состоянии Станислава Шарая, вчера потерявшего сознание во время выездного матча красно-черных против "Александрии" (2:3).
"На фоне травмы левого голеностопного сустава и при сильном болевом синдроме у Станислава Шарая возникло головокружение с потерей сознания. Станислав вернулся в сознание усилиями находившихся рядом в это время футболистов и врачей.
Пульс и артериальное давление нормализовались. Сейчас он чувствует себя хорошо", — сказал Артем Зинченко.
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