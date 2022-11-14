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Безуглый: Рад, что забил в очень нужное время для Металлиста 1925
Харьковский клуб вырвал победу у "Ингульца"
Фото: ФК Металіст 1925
Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый прокомментировал результат матча 13-го тура УПЛ с "Ингульцем" (3:2). Именно его гол помог команде вырвать победу над петровским клубом.
– Был достаточно сложный поединок. К сожалению, пропустили гол в середине первого тайма. Однако все молодцы, что проявили характер, отыгрались, а затем и одержали победу.
– Хотя центральные защитники отметились результативными действиями в атаке, но в защите вам было сегодня тоже не просто?
– Да, в этом случае я согласен. "Ингулец" очень хорошая команда, атлетически сильная. Однако, в общем, как команда, я считаю, что мы справились хорошо сегодня.
– Насколько приятно забить победный гол, дебютный для тебя в УПЛ? Эдмар в комментарии сказал, что тренерский штаб просил футболистов верить, что они забью, когда идут на стандарт в чужую штрафную? Ты верил?
– Очень приятно, ведь ждал этого гола очень долго. Рад, что забил в очень нужное время для нашей команды. Конечно, верил, иначе забить не удастся.
– Празднуя, ты сложил сердце из пальцев, кому передавал поздравления?
– Для жены. Она каждый раз, когда провожает меня на игру, говорит, чтобы забил гол и показал ей сердце. Наконец-то она этого дождалась.
– Команда не могла победить 6 матчей? Это давило? Теперь тяжесть спала? Не обращали внимания?
– Да, длинная у нас получилась серия без побед. В футболе всегда встречается давление и сейчас оно тоже было. Мы все понимали, насколько важна игра и насколько нам нужна именно победа, - сказал Безуглый в комментарии клубной пресс-службе.
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