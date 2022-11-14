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Черноморец - Львов: смотреть онлайн видео трансляция матча
Смотреть прямую трансляцию матча Чемпионата Украины Черноморец – Львов, 14 ноября 2022
фото - Олександр Приходько
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Черноморец – Львов, которые встречаются в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Одесситы могут вырваться из зоны вылета, но для этого им нужно победить команду своего бывшего тренера. Начало матча запланировано на 14:00. Трансляция организована телеканалом Setanta Sports.
VBET лига. 13-й тур
14 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"
"Черноморец" – "Львов"
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>
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