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Черноморец - Львов: смотреть онлайн видео трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть прямую трансляцию матча Чемпионата Украины Черноморец – Львов, 14 ноября 2022

Черноморец - Львов: смотреть онлайн видео трансляция матча

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Черноморец – Львов, которые встречаются в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги. Одесситы могут вырваться из зоны вылета, но для этого им нужно победить команду своего бывшего тренера. Начало матча запланировано на 14:00. Трансляция организована телеканалом Setanta Sports.

VBET лига. 13-й тур
14 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"
"Черноморец" – "Львов"
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Львов Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.11.2022 в 14:06
опять Бобко -Крава --ГРИ что ты творишь
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