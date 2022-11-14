УПЛ. Металлист - Кривбасс 0:1. Новые высоты - новые правила

У "Кривбасса" подход к организации очень серьезный. Начиная от работы клубных структур и заканчивая приглашением именитого авторитетного тренера. Но некоторые нюансы не отвечали высокому статусу. К примеру, статистика противостояния с "Металлистом" после ребрендинга обоих клубов. Ранее было сыграно три матча между командами и "Кривбасс" проиграл два из них с общим счетом 0:8. Еще один матч закончился вничью 0:0, поэтому даже забитый мяч – до сегодняшнего дня был непосильной величиной для криворожцев в противостоянии с "Металлистом". Спортивной злости это додавало изрядно.

Харьковчане на это должны были отвечать хладнокровием, взвешенностью. Желания любой ценой забрать себе мяч у номинальных хозяев не было. Сначала борьба шла в центре поля, а затем "Кривбасс" завладел инициативной.

Один из моментов криворожцы создали после контратаки – Дебелко не переиграл Костика. Еще два – после позиционных атак. Пробивали все тот же Дебелко, а также Хомченовский. Количественно у "Металлиста" было меньше шансов, но по качеству – ничуть не хуже. Прострел Панасенко в начале матча только чудом не замкнул кто-то из партнеров. А позже удар Танковского взяла на себя перекладину. Еще и завершение тайма получилось огненным: активный Танковский еще раз пытался использовать свой шанс, но ударом головой не обыграл голкипера.

Закономерный паритет в равном первом тайме. Хотя счет 1:1, а не 0:0, не выглядел бы диковинкой.

Долго не шаталось равновесие и в тайме втором. Причем, равновесие было не только в счете, но и в предпосылках к голам. У "Металлиста" был отличный шанс имени Кныша (удар из-под штанги вытащил голкипер), на что "Кривбасс" ответил выходом один на один Дебелко. Роман прокинул мяч мимо голкипера, но точно не пробил.

Кризиса идей у команд не было – моменты создавались. Был кризис реализации. Пока его не развеял ударом со средней дистанции Назар Волошин. Вроде бы и простая атака, вроде бы и простой удар, но все очень эффективно.

Криворожцы даже не позволили харьковчанам устроить последний штурм: на финальном отрезке держали мяч на чужой половине поля, дважды били по воротам с заявкой на остроту. У соперника – практически ничего. Так "Кривбасс" прервал безвыигрышную сухую серию матчей с "Металлистом", сформировавшуюся в низших профессиональных дивизионах. Новые высоты – новые правила.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 13-й тур. 14.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

"Металлист" - "Кривбасс" 0:1

Гол: Назар Волошин 73

"Металлист": Орест Костик, Александр Мизюк, Игорь Чайковский (Егор Демченко 49), Сергей Панасенко (Даниил Кныш 62), Максим Прядун, Егор Картушов, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук (Александр Каплиенко 72), Вячеслав Танковский, Богдан Порох, Юрий Романюк

"Кривбасс": Богдан Сарнавский, Тимур Стецков (Иван Зотько 46), Рифет Капич (Никита Татарков 90+2), Дмитрий Хомченовский, Назар Волошин, Артур Микитишин (Максим Задерака 46), Владимир Якимец, Драган Ловрич, Роман Дебелко (Денис Устименко 90), Евгений Банада, Иван Дибанго

Предупреждения: Богдан Порох 54, Вячеслав Танковский 86 - Владимир Якимец 14, Драган Ловрич 51, Назар Волошин 78