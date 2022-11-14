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Рух - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто улучшит свое положение по итогам последнего матча тура?

Рух - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

fcrukh.com

UA-Футбол
Новина українською

Закрывать программу 13-го тура УПЛ выпала честь коллективам, которые идут достаточно близко к зоне вылета, но даже одна победа может серьезно улучшить их положение. "Рух" и "Минай" проиграли в прошлом туре, а потому в этот понедельник будут, как львы сражаться за три бала. Вот только данная награда может достаться лишь одной стороне.

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"Рух" 15:00 "Минай"

VBET-лига. 13-й тур
14 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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