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Комитет арбитров УАФ дал объяснение отмененным голам Шахтера в ворота Зари
Одно взятие ворот у "горняков" все же украли
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование некоторых игровых эпизодов поединка 13-го тура УПЛ "Шахтер" — "Заря", который состоялся 13 ноября.
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал отдельные эпизоды судейства матча:
51 мин. Гол, отмененный из-за положения "вне игры".
В момент осуществления фланговой передачи в штрафную площадку игрок № 6 ФК "Шахтер" (Тарас Степаненко) находится в явном положении "вне игры" и влияет на действия соперника (№ 44, Арсений Батагов), контактирует с ним, ограничивая его возможность вести борьбу за мяч. Считать эту ситуацию заслуживающей наказания, является правильным.
55 мин. Гол, отмененный из-за положения "вне игры".
Ситуация очень граничная — сложно понять, находится игрок № 6 ФК "Шахтер" (Тарас Степаненко) в положении "вне игры" или находится на линии с предпоследним игроком. Рекомендации, предоставляемые Комитетом арбитров УАФ, так же, как и со стороны УЕФА и ФИФА, очень четкие: "В случае сомнения держать флажок внизу". Поэтому в такой ситуации, как эта, комитет арбитров ожидает, что ассистент арбитра не будет поднимать флажок.
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