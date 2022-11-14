Комитет арбитров УАФ дал объяснение отмененным голам Шахтера в ворота Зари

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование некоторых игровых эпизодов поединка 13-го тура УПЛ "Шахтер" — "Заря", который состоялся 13 ноября.

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал отдельные эпизоды судейства матча:

51 мин. Гол, отмененный из-за положения "вне игры".

В момент осуществления фланговой передачи в штрафную площадку игрок № 6 ФК "Шахтер" (Тарас Степаненко) находится в явном положении "вне игры" и влияет на действия соперника (№ 44, Арсений Батагов), контактирует с ним, ограничивая его возможность вести борьбу за мяч. Считать эту ситуацию заслуживающей наказания, является правильным.

55 мин. Гол, отмененный из-за положения "вне игры".

Ситуация очень граничная — сложно понять, находится игрок № 6 ФК "Шахтер" (Тарас Степаненко) в положении "вне игры" или находится на линии с предпоследним игроком. Рекомендации, предоставляемые Комитетом арбитров УАФ, так же, как и со стороны УЕФА и ФИФА, очень четкие: "В случае сомнения держать флажок внизу". Поэтому в такой ситуации, как эта, комитет арбитров ожидает, что ассистент арбитра не будет поднимать флажок.