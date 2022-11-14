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"Металлисту немного не хватило моментов". Ратий - о поражении от Кривбасса
Харьковчане минимально уступили криворожцам
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий дал комментарий после поражения от криворожского "Кривбасса" (0:1) в матче 13-го тура УПЛ.
– Сегодняшний матч был с большим напряжением, ведь играли две команды, которые были рядом в турнирной таблице и стремились получить три очка. Нам немного не хватило, а команде-сопернице хватило тех моментов, которые она создала. "Кривбасс" в итоге и забил.
– Ранняя замена Чайковского во втором тайме чем обусловлена?
– Он сам попросил замену. У него было повреждение, и он почувствовал проблемы с той же ногой. Поэтому попросил замену, – сказал Ратий.
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