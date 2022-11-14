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"Металлисту немного не хватило моментов". Ратий - о поражении от Кривбасса

Премьер-лига
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Харьковчане минимально уступили криворожцам

"Металлисту немного не хватило моментов". Ратий - о поражении от Кривбасса

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий дал комментарий после поражения от криворожского "Кривбасса" (0:1) в матче 13-го тура УПЛ.

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– Сегодняшний матч был с большим напряжением, ведь играли две команды, которые были рядом в турнирной таблице и стремились получить три очка. Нам немного не хватило, а команде-сопернице хватило тех моментов, которые она создала. "Кривбасс" в итоге и забил.

– Ранняя замена Чайковского во втором тайме чем обусловлена?

– Он сам попросил замену. У него было повреждение, и он почувствовал проблемы с той же ногой. Поэтому попросил замену, – сказал Ратий.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Олег Ратий Металлист (Харьков)
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