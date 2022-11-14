Тренер Кривбасса: Справедливо победили Металлист. Будем двигаться дальше

Помощник главного тренера криворожского "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа поделился эмоциями после победы над харьковским "Металлистом" (1:0) в матче 13-го тура УПЛ. Победный гол забил Назар Волошин.

– Мы сегодня играли против очень хорошей команды. Игра получилась динамичной. Очень много было опасных моментов как у ворот соперника, так и у наших. Хотя я считаю, что наша команда создала больше острых эпизодов. Почему? У одного только Дебелко было пять стопроцентных шансов забить, но он их не реализовал.

Соперник у нас хороший. Хорошо действовал в прессинге. Мы готовились к этому матчу, знали, что соперник непростой. Победили – и я считаю, что справедливо. Будем двигаться дальше.

– Прокомментируйте замены, сделанные в перерыве матча.

– Стецков попросил замену, потому что не смог продолжить игру – травма. Также молодого Микитишина заменили на более опытного Задераку. У Микитишина есть определенные проблемы с ногой, поэтому и провели две замены в перерыве, — сказал тренер.