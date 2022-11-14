Черноморец - Львов 2:0. Ударные 15 минут и Одесса уже не последняя

Многие украинские тренеры отмечали, что играть против "Львова" очень непросто. Олег Дулуб использует тактику с тремя центральными защитниками, да еще максимально насыщает зону перед штрафной. Как следствие, пробить такую ​​стену очень тяжело, особенно если сам "Львов" не собирается рисковать. Для "Черноморца" в его нынешнем состоянии создание моментов при такой игре становилось действительно сверхтрудной задачей.

Первый тайм стал настоящим испытанием на терпение. Лишь самые ярые дождались чего-nj интересно. 36 минут "Черноморец" отработал поперечные передачи и пасы назад. Команда Дулуба дисциплинированно держала позиции и не поддавалась на провокации. Лишь на 37-й Ермаков разбудил зрителей ударом головой после подачи от Политыло со штрафного. Проходит еще пять минут и, о чудо, "Черноморец" чуть не забивает с игры! Наумцу не хватило лишнего метра-двух, чтобы обыграть Ильющенкова после разрезного паса Брагару. Голкипер в последний момент рукой забрал мяч. "Львов" успел ответить до перерыва на эти два выпада - после подачи штрафного (куда же без стандарта) Крушинский сбросил головой мяч на линию вратарской, Шишка пробил, но не попал в рамку.

Второй тайм получился в разы более интересным. Катализатором стало ускорение "Львова", который после перерыва перехватил инициативу. Правда, все силы подопечных Дулуба ограничились несколькими неточными дальними ударами и неплохим штрафным от Бойко, но тоже мимо кассы. "Черноморцу" понадобилось время, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам. Собственно, если бы не забитый мяч, то не факт, что это удалось бы сделать. На 66-й минуте "Черноморец" разыграл один из редких угловых, Политыло отдал на Кравченко, а Сергей из зоны левого инсайда подал на линию вратарской – Виталий Ермаков, выскочив из-за спины Муравского, головой пробил неотразимо.

Теперь уже "Львов" должен был перестраиваться и менять концепцию собственной игры, но сделать это крайне непросто, когда соперник расправил крылья. Уже через три минуты вышедший на замену Александр Гладкий мог удвоить преимущество. Брагару перехватил мяч в центр и фактически вывел партнера на свидание с голкипером. Однако ветерану не хватило скорости, чтобы пробить без сопротивления от защитника – выше. Еще через две минуты Брагару красиво крутил в дальний угол – Ильющенков в эффектном прыжке переводит на угловой.

Григорчук, чтобы поддержать темп, выпускает Войтиховского и Бадибанга, и первый едва сразу не отмечается – его мощный удар (к слову, мяч выцарапал Ермаков, который не стал откатываться после неудачного углового) приняла на себя стойка в районе девятки. Впрочем, Максим, очень хорошо вошедший в игру, достиг своего – на 80-й минуте Брагару сыграл в стенку с Гладким и подал на линию вратарской, а Войтиховский пробил головой в противоход. Похоже, мы видели лучшие 15 минут в исполнении "Черноморца" в этом сезоне.

В конце концов, такой атакующий шторм полностью обезоружил "Львов" - даже когда одесситы начали сбавлять обороты, гости уже были не способны ответить чем-то существенным. "Черноморец" выиграл второй матч подряд, впервые в сезоне забив два гола. Команда Григорчука наконец выбралась с последней строчки, обойдя "Ингулец", "Львов" и, возможно, "Минай" (если закарпатцы проиграют "Руху" в последнем матче в туре).

VBET лига. 13-й тур

14 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Львов" 2:0

Голы: Ермаков 66, Войтиховский 80

"Черноморец": Непогодов – Салюк, Ермаков, Билый (Селин 90), Путря – Политыло, Кравченко – Наумец (Бадибанга 72), Бобко (Гладкий 46), Брагару (Кузык 85) – Кубемба (Войтиховский 72)

Тренер: Роман Григорчук

"Львов": Ильющенков – Никитюк, Муравский, Вовкун (Ременяк 69) – Грисьо, Бойко, Мильченко, Полегенько – Шишка, Крушинский (Ныч 63) – Бугай (Михайлив 69)

Тренер: Олег Дулуб