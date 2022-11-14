Рух - Минай 1:1. Традиционное равенство

13-й тур УПЛ завершался во Львове. Нестабильный и молодой "Рух" на своем поле принимал "Минай", который сейчас является прямым конкурентом команды Кучука. До стартового свистка команды, которые ныне идут вплотную к зоне вылета, разделяли всего два пункта, а значит мы могли ожидать весьма конкурентный матч, равный матч, но далеко не самый качественный.

Леонид Кучук сделал свои выводы после недавнего поражения "Львову", что нашло отражение в стартовом составе команды. Возвращение Сапуги, который отсидел свою дисквалификацию, читалось заранее, а вот появление Карабина на позиции центрального форварда - это что-то новое. Ранее молодой футболист в основном выходил по ходу игры, либо вообще оставался в запасе. Но сегодня он получил шанс, как и 19-летний голкипер Ледвий. Нам всем не понравился перфоманс Панькива против "Львова", и, вероятно, это повлияло на решение Кучука оставить опытного вратаря в запасе. Что касается состава "Миная", то здесь оставались вопросы лишь касательного центрального нападающего. Коломоец и Вышневский выбыли из-за повреждений, из-за чего их заменял 21-летний Колесник. Селезнев? Кажется о Евгении Александровиче стали понемногу забывать.

Две цифры идеально характеризуют первый тайм сегодняшнего матча - один гол, четыре компенсированные минуты. В матче было мало моментов, а частые нарушения правил и травмы игроков лишь снижали темп достаточно медленного матча. За стартовые 45 минут оба тренера провели по одной вынужденной замене, а игроки успели получить пять желтых карточек (3:2 в пользу "Руха"). Ярче других в матче выделялся вингер хозяев Климчук. Он единственный, кто хоть изредка ускорялся, благодаря чему либо создавал хоть какие-то моменты, либо зарабатывал на себе фолы. Благодаря одному из эпизодов "Рух" и повел в счете. Горин слабо скинул головой на Бандуру, Климчук перехватил мяч, прокинул мимо кипера "Миная", после чего был сбит в чужой штрафной. Пострадавший сам решил исполнить приговор судьи, нанеся точный удар в угол - 1:0.

Втором тайме получился чуть более качественным по содержанию. Интереснее смотрелся "Рух", сумевший создать несколько солидных моментов. Сразу вспоминается опасный удар от Таллеса с правого полуфланга, когда сфера угодила в перекладину. Также парой ударов запомнился Климчук (все мимо) и Роман, выстрел которого не без труда парировал Бандура. Интересно, что при такой слегка односторонней игре, "Минаю" удалось сравнять. После розыгрыша стандарта сфера заметалась по штрафной хозяев, пока не оказалась в ногах Трубочкина. А дальше вышедший на замену игрок метров с 13-ти идеально положил в верхний угол, не оставив шанса киперу львовян.

В конце "Рух" показал себя командой, которая хочет вырывать победу, но пройти достаточно организованную оборону Шарана им было не по силам. Итого - предсказуемая ничья. Уже четвертая в недолгой истории противостоянии двух команд. С одной стороны, "Рух" и "Минай" взяли по балу и смогли остаться при своем, однако стоит понимать, что "Черноморец" и "Кривбасс" в 13-м туре взяли по три очка, а значит борьба в зоне вылета становится куда серьезнее.

VBET-лига. 13-й тур

14 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Рух - ФК Минай 1:1

Голы: Юрий Климчук 23 (пен.) - Иван Трубочкин 63

Рух: Дмитрий Ледвий, Валерий Федорчук (Алексей Довгий 39), Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор, Таллес Бренер, Марко Сапуга, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман, Ярослав Карабин (Фабрисио Альваренга 70), Денис Слюсар

ФК Минай: Александр Бандура, Тарас Дмитрук, Эльдар Кулиев, Назарий Воробчак (Богдан Чуев 75), Егор Твердохлеб (Антон Байдал 57), Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Игорь Гончар (Иван Трубочкин 42), Алексей Хахлев, Вадим Витенчук, Даниил Колесник (Валерий Рогозинский 75)

Предупреждения: Виталий Роман 5, Юрий Климчук 20, Валерий Федорчук 24, Денис Слюсар 61 - Олег Горин 31, Дмитрий Немчанинов 44, Вадим Витенчук 69