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СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона
Был бы действительно интересный вариант
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Лидер чемпионата Украины "
По информации Sport.ua, "Днепр-1" рассматривает возможность пригласить Тайсона зимой.
Бразилец, у которого хорошие отношения со спортивным директором "Днепра-1" Евгением Красниковым со времен "Металлиста", потерял место в основном составе "Интернасьонала". Его контракт с бразильским клубом действителен до 30 апреля, но стороны могут договориться о прекращении соглашения уже с 1 января.
В Бразилии к Тайсону есть интерес со стороны "Крузейро", но в финансовом плане предложение не высокое.
"Днепр-1" готов удовлетворить амбиции бразильца, но преградой может стать война. Тайсон еще не решил, готов ли возвращаться в УПЛ при таких обстоятельствах.
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