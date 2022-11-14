СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона

Лидер чемпионата Украины " Днепр-1 " заинтересован в услугах бывшего игрока "Металлиста" и "Шахтера" – 34-летнего Тайсона.

По информации Sport.ua, "Днепр-1" рассматривает возможность пригласить Тайсона зимой.

Бразилец, у которого хорошие отношения со спортивным директором "Днепра-1" Евгением Красниковым со времен "Металлиста", потерял место в основном составе "Интернасьонала". Его контракт с бразильским клубом действителен до 30 апреля, но стороны могут договориться о прекращении соглашения уже с 1 января.

В Бразилии к Тайсону есть интерес со стороны "Крузейро", но в финансовом плане предложение не высокое.

"Днепр-1" готов удовлетворить амбиции бразильца, но преградой может стать война. Тайсон еще не решил, готов ли возвращаться в УПЛ при таких обстоятельствах.