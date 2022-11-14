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СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона

Премьер-лига
(1 голосов)

Был бы действительно интересный вариант

СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Лидер чемпионата Украины "Днепр-1" заинтересован в услугах бывшего игрока "Металлиста" и "Шахтера" – 34-летнего Тайсона.

По информации Sport.ua, "Днепр-1" рассматривает возможность пригласить Тайсона зимой.

Бразилец, у которого хорошие отношения со спортивным директором "Днепра-1" Евгением Красниковым со времен "Металлиста", потерял место в основном составе "Интернасьонала". Его контракт с бразильским клубом действителен до 30 апреля, но стороны могут договориться о прекращении соглашения уже с 1 января.

В Бразилии к Тайсону есть интерес со стороны "Крузейро", но в финансовом плане предложение не высокое.

"Днепр-1" готов удовлетворить амбиции бразильца, но преградой может стать война. Тайсон еще не решил, готов ли возвращаться в УПЛ при таких обстоятельствах.

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В статье: Тайсон СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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жека-киев (биг виладж)
14.11.2022 в 17:20
Він в Шахтарі в спокійний час, за дурні бабки, грати не хотів, а зараз шо?По віку, то тоді вже можна Мілю запрошувати, він і скромніше, і відповідальніше
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nadobi (Полтава)
14.11.2022 в 17:09
Так он же до усрачки заскучал по пальмам и диким обезьянам?
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