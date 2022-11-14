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Источник: Днепр-1 готов повторить финансовые условия Довбику, которые ему предложат европейские клубы

Премьер-лига
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Но сам форвард хочет поиграть в топ-чемпионатах

Источник: Днепр-1 готов повторить финансовые условия Довбику, которые ему предложат европейские клубы

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" готов повторить финансовые условия, которые предложат нападающему Артему Довбику европейские клубы. Об этом пишет журналист Инорь Бурбас.

Однако сам футболист пока что не дает согласия на продление контракта – он озвучил твердую позицию, что хочет попробовать себя в одном из топ-чемпионатов.

Сообщается, что "Днепр-1", ожидая выгодного предложения, не хочет продавать форварда зимой. На Довбика рассчитывают, как основное оружие в борьбе за чемпионство.

Игрок и клуб достигли консенсуса в том, чтобы помочь команде в борьбе за титул и дать возможность заработать на трансфере. Артем принципиально не желает уходить из команды бесплатно.

Напомним, что контракт форварда с "Днепром-1" заканчивается 31 декабря 2023 года. Довбик в нынешнем сезоне провел 20 поединков за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Игорь Бурбас
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