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Источник: Днепр-1 готов повторить финансовые условия Довбику, которые ему предложат европейские клубы
Но сам форвард хочет поиграть в топ-чемпионатах
Фото: СК Дніпро-1
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Однако сам футболист пока что не дает согласия на продление контракта – он озвучил твердую позицию, что хочет попробовать себя в одном из топ-чемпионатов.
Сообщается, что "Днепр-1", ожидая выгодного предложения, не хочет продавать форварда зимой. На Довбика рассчитывают, как основное оружие в борьбе за чемпионство.
Игрок и клуб достигли консенсуса в том, чтобы помочь команде в борьбе за титул и дать возможность заработать на трансфере. Артем принципиально не желает уходить из команды бесплатно.
Напомним, что контракт форварда с "Днепром-1" заканчивается 31 декабря 2023 года. Довбик в нынешнем сезоне провел 20 поединков за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи.
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