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Вацко: Ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию
А вторую якобы используют как передвижную телевизионную станцию
Фото Павла Кубанова - УАФ
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свои предположения относительно использования ВАР на матчах УПЛ.
Журналист отметил, что стоимость одной машины ВАР – 300 тысяч евро.
"В украинском футболе есть 3 машины ВАР, а на матчах элитного дивизиона работает только одна. Почему?
Зачем было их покупать, в том числе тратя деньги наших клубов?
Мы добровольно отказываемся от их использования. В футбольных кулуарах ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию.
Другую, по слухам, используют как передвижную телевизионную станцию.
У меня голова отказывается в это верить, но с другой стороны – 3 месяца, а ни от кого никакого разумного объяснения, почему работает только одна машина ВАР из трех, я так и не услышал", - сказал Вацко.
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