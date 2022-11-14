Вацко: Ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свои предположения относительно использования ВАР на матчах УПЛ.

Журналист отметил, что стоимость одной машины ВАР – 300 тысяч евро.

"В украинском футболе есть 3 машины ВАР, а на матчах элитного дивизиона работает только одна. Почему?

Зачем было их покупать, в том числе тратя деньги наших клубов?

Мы добровольно отказываемся от их использования. В футбольных кулуарах ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию.

Другую, по слухам, используют как передвижную телевизионную станцию.

У меня голова отказывается в это верить, но с другой стороны – 3 месяца, а ни от кого никакого разумного объяснения, почему работает только одна машина ВАР из трех, я так и не услышал", - сказал Вацко.