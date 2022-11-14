 Вацко: Ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию ᐉ UA-Футбол
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Вацко: Ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию

Премьер-лига
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А вторую якобы используют как передвижную телевизионную станцию

Вацко: Ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал свои предположения относительно использования ВАР на матчах УПЛ.

Журналист отметил, что стоимость одной машины ВАР – 300 тысяч евро.

"В украинском футболе есть 3 машины ВАР, а на матчах элитного дивизиона работает только одна. Почему?

Зачем было их покупать, в том числе тратя деньги наших клубов?

Мы добровольно отказываемся от их использования. В футбольных кулуарах ходят слухи, что одну из машин ВАР отдали в аренду в Румынию.

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Другую, по слухам, используют как передвижную телевизионную станцию.

У меня голова отказывается в это верить, но с другой стороны – 3 месяца, а ни от кого никакого разумного объяснения, почему работает только одна машина ВАР из трех, я так и не услышал", - сказал Вацко.

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В статье: Виктор Вацко
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Источник:
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2022 в 20:08
Це жесть! Пересаджати всіх там, щоб інші боялись красти!
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Mіck Mars (Київ)
14.11.2022 в 19:57
Руминія? І відразу зрозуміло звідки ноги ростуть. Не здивувало би, якщо би і в рашку відправили. Суркіса вилікує тільки тюрма.
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