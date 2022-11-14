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Мудрик: Де Дзерби верил, что я под его руководством смог бы выиграть Золотой мяч
Тренер поверил в молодого игрока
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
"Де Дзерби поверил в меня. Он доверился мне, рассчитывал на меня. Ментально он всегда мне помогал. Он знает, когда нужно применить пряник или кнут.
Мы много с ним общались. Я его чувствовал. Он мне как футбольный отец.
Были моменты, когда он меня уничтожал на тренировках. За что? Да хотя бы за неточную передачу в игре. Это его метод работы. После такого не мне хотелось играть в футбол, но это мне помогло стать сильнее.
Не могу сравнить Де Дзерби с Каштру и Фонсекой. Это совершенно другой уровень. Если б не война, следующий сезон с Де Дзерби был бы очень интересным. Де Дзерби верил, что я под его руководством смог бы выиграть Золотой мяч", - рассказал Мудрик.
Напомним, что Де Дзерби покинул "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Официально контракт был расторгнут в июне 2022 года. Сейчас тренер работает в АПЛ с "Брайтоном".
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