 Мудрик: Де Дзерби верил, что я под его руководством смог бы выиграть Золотой мяч ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик: Де Дзерби верил, что я под его руководством смог бы выиграть Золотой мяч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик: Де Дзерби верил, что я под его руководством смог бы выиграть Золотой мяч

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер поверил в молодого игрока

Мудрик: Де Дзерби верил, что я под его руководством смог бы выиграть Золотой мяч

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал о работе под руководством бывшего главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

"Де Дзерби поверил в меня. Он доверился мне, рассчитывал на меня. Ментально он всегда мне помогал. Он знает, когда нужно применить пряник или кнут.

Мы много с ним общались. Я его чувствовал. Он мне как футбольный отец.

Были моменты, когда он меня уничтожал на тренировках. За что? Да хотя бы за неточную передачу в игре. Это его метод работы. После такого не мне хотелось играть в футбол, но это мне помогло стать сильнее.

Не могу сравнить Де Дзерби с Каштру и Фонсекой. Это совершенно другой уровень. Если б не война, следующий сезон с Де Дзерби был бы очень интересным. Де Дзерби верил, что я под его руководством смог бы выиграть Золотой мяч", - рассказал Мудрик.

Напомним, что Де Дзерби покинул "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Официально контракт был расторгнут в июне 2022 года. Сейчас тренер работает в АПЛ с "Брайтоном".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Думитреску (Новомосковск)
14.11.2022 в 21:05
Міша, по-ходу, зірочку впіймав. Ню-ню
Ответить
+2
0
ulych (Запоріжжя)
14.11.2022 в 21:20
М-да... Далеко забіжить! Але тільки з Де Дзербі... Той теж себе ставить вище Гвардійоли, Клопа і т.д....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде