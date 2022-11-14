 Романо: Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро ᐉ UA-Футбол
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Романо: Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

А сам журналист оценивает игрока в 60-65 млн евро с возможностью роста до 80 миллионов

Романо: Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро

shakhtar.com

Новина українською

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо выдал новую информацию относительно возможной продажи вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

По его информации, "горняки" оценивают футболиста в 100 млн. евро.

"Я понимаю почву. "Шахтер" апеллирует к примерам других игроков на этой позиции, за которых заплатили 70-80-90 миллионов, и, возможно, Мудрик действительно лучше их.

На мой взгляд, честной цифрой является 60-65 млн евро с возможностью роста до 80 миллионов за счет включения бонусов", - сказал Романо.

Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
14.11.2022 в 21:40
меняйте на десять химарсов ))
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.11.2022 в 21:34
Чому не в 200?
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