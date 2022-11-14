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Романо: Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро
А сам журналист оценивает игрока в 60-65 млн евро с возможностью роста до 80 миллионов
shakhtar.com
Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо выдал новую информацию относительно возможной продажи вингера "Шахтера"
По его информации, "горняки" оценивают футболиста в 100 млн. евро.
"Я понимаю почву. "Шахтер" апеллирует к примерам других игроков на этой позиции, за которых заплатили 70-80-90 миллионов, и, возможно, Мудрик действительно лучше их.
На мой взгляд, честной цифрой является 60-65 млн евро с возможностью роста до 80 миллионов за счет включения бонусов", - сказал Романо.
Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".
В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.
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