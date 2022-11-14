Романо: Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо выдал новую информацию относительно возможной продажи вингера "Шахтера" Михаила Мудрика .

По его информации, "горняки" оценивают футболиста в 100 млн. евро.

"Я понимаю почву. "Шахтер" апеллирует к примерам других игроков на этой позиции, за которых заплатили 70-80-90 миллионов, и, возможно, Мудрик действительно лучше их.

На мой взгляд, честной цифрой является 60-65 млн евро с возможностью роста до 80 миллионов за счет включения бонусов", - сказал Романо.