Журналист: Шахтер подписал 21-летнего грузинского защитника

Донецкий " Шахтер " подписал правого защитника футбольного клуба “Сабуртало” и молодежной сборной Грузии Георгия Гочолейшвили. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Однако заявлен за команду он будет уже на весеннюю часть сезона.

Также Цыганык отметил, что игрока хотел летом подписать и "Днепр-1", однако тогда трансфер сорвался в последний момент.

Кроме того, "горняки" ведут переговоры с 21-летним хорватом Антонио Марином, который присоединится к команде при условии зимней продажи Мудрика.

Отметим, что Гочолейшвили ранее выступал только во внутренних грузинских турнирах. Также он сыграл четыре встречи за молодежную сборную Грузии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего грузинского игрока в 600 тысяч евро.