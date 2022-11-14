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Журналист: Шахтер подписал 21-летнего грузинского защитника

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Георгий Гочолейшвили переходит в Шахтер

Журналист: Шахтер подписал 21-летнего грузинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подписал правого защитника футбольного клуба “Сабуртало” и молодежной сборной Грузии Георгия Гочолейшвили. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Однако заявлен за команду он будет уже на весеннюю часть сезона.

Также Цыганык отметил, что игрока хотел летом подписать и "Днепр-1", однако тогда трансфер сорвался в последний момент.

Кроме того, "горняки" ведут переговоры с 21-летним хорватом Антонио Марином, который присоединится к команде при условии зимней продажи Мудрика.

Отметим, что Гочолейшвили ранее выступал только во внутренних грузинских турнирах. Также он сыграл четыре встречи за молодежную сборную Грузии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего грузинского игрока в 600 тысяч евро.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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