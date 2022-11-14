Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч 14-го тура УПЛ Рух – Черноморец перенесен на более поздний срок
Вероятно из-за того, что 6 игроков Руха вызваны в сборную Украины U-19
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Матч 14-го тура
Точной даты, на которую перенесен поединок, пока нет.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Официальных пояснений по переносу матча ни Лига ни клубы не давали.
Вероятно, поединок перенесен из-за того, что 6 игроков "Руха" вызваны на сбор юношеской сборной Украины U-19, который состоится с 13-го по 25 ноября.
Популярное сейчас
- СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Первая лига. Пять команд уже вышли в чемпионский раунд
- Шахтер - Заря 2:2. Ожидаемое веселье с неоднозначным судейством
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО