Матч 14-го тура УПЛ Рух – Черноморец перенесен на более поздний срок

Матч 14-го тура УПЛ "Рух" – "Черноморец", который изначально был запланирован на ближайшие выходные, перенесен на более поздний срок.

Точной даты, на которую перенесен поединок, пока нет.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Официальных пояснений по переносу матча ни Лига ни клубы не давали.

Вероятно, поединок перенесен из-за того, что 6 игроков "Руха" вызваны на сбор юношеской сборной Украины U-19, который состоится с 13-го по 25 ноября.