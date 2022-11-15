С Мудриком и самым стабильным игроком Ворсклы. Символическая сборная 13-го тура УПЛ

13-й тур УПЛ подарил достаточно неоднозначные эмоции. С одной стороны, на выходных было несколько ярких поединков ("Шахтер" - "Заря", "Александрия" - "Верес"), с другой - хватало и откровенно средненьких матчей. "Динамо" и "Колос" так и не выжали из себя забитых голов, а "Рух" и "Минай" просто показали футбол нелучшего качества.

UA-Футбол представляет традиционную сборную лучших футболистов тура, которые на этот раз собранны по схеме 4-4-2. Снова играем в классику 90-х и начала нулевых.

Вратарь - Дмитрий Мацапура, "Заря"

На выходных солидные матчи выдали и Волынец, и Сарнавский, но прежде всего хочется выделить именно Мацапуру. "Первый номер" луганчан проводит нестабильный сезон, однако против "Шахтера" он собрался и несмотря на два пропущенных выдал немало качественных сейвов. Без него, "Заря" вряд ли бы отобрала очки у фаворита.

Правый защитник - Владимир Якимец, "Кривбасс"

Криворожане Вернидуба добыли вторую кряду победу, однако против "Металлиста" приходилось не только атаковать, но и защищаться. Якимец успевал делать обе вещи - фулбек постоянно был активен впереди, при этом не забывая при надобности возвращаться назад.

Центральный защитник - Виталий Ермаков, "Черноморец"

Львовяне не сильно напрягали оборону одесситов, а потому центрбекам "Черноморца" приходилось подключаться вперед, помогая в созидании. Отлично с этим справился Виталий Ермаков. В первом тайме защитник имел классный момент после подачи Политыло, но пробил мимо. Во втором тайме Виталий сумел забить, а после еще помог создать момент для Войтиховского, когда тот угодил в штангу.

Центральный защитник - Владислав Бабогло, "Александрия"

"Горожане" провели не самый надежный матч в обороне, однако прямой вины Бабогло в двух пропущенных нет. А даже если и была, он с лихвой все компенсировал работой на атаку. Центрбеки редко отличаются голевыми передачи, однако Владислав за один вечер отдал таких две, сначала шикарной диагональю создав гол для Цурикова, а после удачно скинув на Костишина, который в компенсированное время принес три бала.

Левый защитник - Василий Кравец, "Ворскла"

Полтавчан Скрипника можно ругать за многое, однако это не относится к персоне Василия Кравца. Фулбек ярко играет после возвращения на родину, являясь беспрекословным игроком "Ворсклы" на фланге обороны. Против "Днепра-1" он отличился очередным голом в этом сезоне, сделав все, дабы фаворит и лидер первенства потерял очки.

Правый полузащитник - Игорь Кирюханцев, "Заря"

Для экс-игрока "Шахтера" матч против "горняков" был важным и эмоциональным, и в субботу Игорь выложился на сто процентов. Ван Леувен продолжает выпускать его на фланге атаки, а тот продолжает тащить команду впереди. Гол до перерыва, голевая во втором тайме - разве нужны еще аргументы в пользу кандидатуры Кирюханцева?

Центральный полузащитник - Ростислав Русин, "Металлист 1925"

Харьковчане наконец-то сумели победить, одержав дебютную победу в элите после увольнения Кривенцова. Главным героем матча стал Русин, забивший первый гол, после чего и начался камбэк. 27-летний полузащитник был самой заметной персоной в атаке харьковчан, а потому справедливо, что он не покинул поле без голевого действия.

Центральный полузащитник - Дмитрий Хомченовский, "Кривбасс"

В последних играх Юрий Вернидуб наконец-то нащупал баланс в своей команде. Хорошо стала выглядеть центральная ось, в которой одним из самых активных персонажей является Хомченовский. Опытный полузащитник против "Металлиста" самолично разогнал 2-3 опасные атаки, при этом несколько раз сам опасно прицеливался по чужим воротам, правда каждый раз точность подводила Дмитрия.

Левый полузащитник - Михаил Мудрик, "Шахтер"

Лидер "горняков" провел посредственный первый тайм, однако вовремя включился после перерыва, сделав, как принято говорить, разницу. На счету Михаила не только ассист на спасительный гол, который принес очко "Шахтеру", но и немалое количество ярких выпадов левым флангом, а также крутые подачи со стандартов. Напомним, что после одной из таких "горняки" забили, правда гол в итоге был отменен.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Форвард днепрян покинул поле без забитого, но зато отличился голевой. Но не это главное. Именно Довбик остается главной ударной силой команды Кучера в атаке, и именно через него идут все атаки лидера УПЛ. Да, местами сбоит прицел, но в целом Артем всегда в центре событий и всегда имеет возможность забить.

Центральный нападающий - Юрий Климчук, "Рух"

Львовяне провели не самый лучший матч против "Миная", но все равно имели все шансы забирать победу. Ярче других в понедельник сиял Климчук, который стал причиной назначения пенальти в первом тайме, а также тем человеком, реализовавший этот самый пенальти. Помимо этого, Юрий постоянно собирал на себе фолы, а также наносил удары с разных дистанций.

Главный тренер - Юрий Гура, "Александрия"

"Горожанам" важно было прийти в себя после поражения "Динамо", и, как нам кажется, они с этим прекрасно справились. Есть победа над непростым "Вересом", есть характер (трижды выходили вперед), есть результативные замены тренера (победный гол за свеженьким Костышиным). К тому же, не стоит забывать, что перед игрой у "Александрии" было немало кадровых проблем (отсутствовали Калитвинцев, Билык и Третьяков), с которыми наставник достойно справился.