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Источник: Сарапий подписал трехлетний контракт с Днепром-1

Премьер-лига
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Ранее Днепр-1 арендовал игрока у Металлиста

Источник: Сарапий подписал трехлетний контракт с Днепром-1

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Эдуард Сарапий подписал трехлетний контракт с клубом.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, соглашение начнет действовать с января 2023 года.

Напомним, что хавбек присоединился к днепрянам летом. Интересно, что по официальной информации Сарапий перешел в аренду на один сезон из "Металлиста".

Всего в текущем сезоне полузащитник провел за "Днепр-1" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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В статье: Игорь Цыганык СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник:
Football Hub

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