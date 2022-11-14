Источник: Сарапий подписал трехлетний контракт с Днепром-1

Хавбек "Днепра-1" Эдуард Сарапий подписал трехлетний контракт с клубом.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, соглашение начнет действовать с января 2023 года.

Напомним, что хавбек присоединился к днепрянам летом. Интересно, что по официальной информации Сарапий перешел в аренду на один сезон из "Металлиста".

Всего в текущем сезоне полузащитник провел за "Днепр-1" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.