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Источник: Сарапий подписал трехлетний контракт с Днепром-1
Ранее Днепр-1 арендовал игрока у Металлиста
Фото: scdnipro1.com.ua
Хавбек "Днепра-1"
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, соглашение начнет действовать с января 2023 года.
Напомним, что хавбек присоединился к днепрянам летом. Интересно, что по официальной информации Сарапий перешел в аренду на один сезон из "Металлиста".
Всего в текущем сезоне полузащитник провел за "Днепр-1" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.
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Источник:Football Hub
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