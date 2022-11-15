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The Sun: Еще один английский гранд заинтересовался Мудриком

Премьер-лига
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Но Арсенал остается главным претендентом

The Sun: Еще один английский гранд заинтересовался Мудриком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Еще один английский гранд заинтересовался вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком.

Как пишет британский таблоид The Sun, в борьбу за игрока включился "Манчестер Юнайтед".

Однако при этом источник отмечает, что претендентом на Мудрика остается другой английский клуб – "Арсенал". Ранее даже появилась информация о том, что "канониры" уже согласовали условия трансфера 21-летнего украинца.

Ранее также сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
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Источник:
The Sun

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