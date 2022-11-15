 Мудрик – на вопрос, сильно ли расстроится, если зимой не будет трансфера: Да ᐉ UA-Футбол
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Мудрик – на вопрос, сильно ли расстроится, если зимой не будет трансфера: Да

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет ли зимний трансфер?

Мудрик – на вопрос, сильно ли расстроится, если зимой не будет трансфера: Да

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик ответил на вопрос о возможном зимнем переходе в другой клуб.

– Сильно огорчишься, если зимой не состоится трансфер?

– Да.

Ранее также сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".

Также ранее была информация, что "Шахтер" оценивает Мудрика в 100 млн. евро.

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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