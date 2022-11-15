Мудрик – на вопрос, сильно ли расстроится, если зимой не будет трансфера: Да

Вингер " Шахтера " Михаил Мудрик ответил на вопрос о возможном зимнем переходе в другой клуб.

– Сильно огорчишься, если зимой не состоится трансфер?

– Да.

Ранее также сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".

Также ранее была информация, что "Шахтер" оценивает Мудрика в 100 млн. евро .

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.