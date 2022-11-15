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Мудрик – на вопрос, сильно ли расстроится, если зимой не будет трансфера: Да
Будет ли зимний трансфер?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
– Сильно огорчишься, если зимой не состоится трансфер?
– Да.
Ранее также сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".
Также ранее была информация, что
В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.
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