 Мудрик рассказал, с тренерами каких клубов общался летом о переходе ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик рассказал, с тренерами каких клубов общался летом о переходе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик рассказал, с тренерами каких клубов общался летом о переходе

Премьер-лига
(1 голосов)

Но трансфер так и не состоялся

Мудрик рассказал, с тренерами каких клубов общался летом о переходе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, как относится к трансферным слухам.

"Скажу так, у меня уже был такой небольшой опыт. Когда летом была та трансферная сага, с теми слухами и всем прочим... Миллион звонков, каких-то обсуждений. Мне вообще не понравилось. Больше не хочу вообще быть внутри этой кухни. . Мне нужно коротко и по делу. Я напрямую разговаривал с тренерами "Ниццы", "Байера" и "Брентфорда". Когда не получилось с трансфером, я расстроился. Но сейчас мы видим, что божий план лучше моих мечт.

Читайте такжеМудрик – на вопрос, сильно ли расстроится, если зимой не будет трансфера: Да

Сегодня ты разговариваешь с одним тренером. Уже думаешь только об этой команде, смотришь видео о них, понемногу знакомишься с командой. Разговоры только о них. Тренер звонит по телефону и говорит, что ждет на сборах. Потом что-то не получилось, клубы не договорились. Появляется новая команда, снова звонит главный тренер.

Разговоры с наставниками таких команд влияют, они заряжают. Ты уже хочешь играть за него и эту команду. Ты уже сосредоточился, в уме только одна команда. И когда так с одним тренером, вторым, третьим... Больше не хочешь переживать за это все. Просто не остается эмоций", – сказал Мудрик.

Ранее была информация, что "Шахтер" оценивает Мудрика в 100 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде