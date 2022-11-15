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Мудрик рассказал, с тренерами каких клубов общался летом о переходе
Но трансфер так и не состоялся
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, как относится к трансферным слухам.
"Скажу так, у меня уже был такой небольшой опыт. Когда летом была та трансферная сага, с теми слухами и всем прочим... Миллион звонков, каких-то обсуждений. Мне вообще не понравилось. Больше не хочу вообще быть внутри этой кухни. . Мне нужно коротко и по делу. Я напрямую разговаривал с тренерами "Ниццы", "Байера" и "Брентфорда". Когда не получилось с трансфером, я расстроился. Но сейчас мы видим, что божий план лучше моих мечт.
Сегодня ты разговариваешь с одним тренером. Уже думаешь только об этой команде, смотришь видео о них, понемногу знакомишься с командой. Разговоры только о них. Тренер звонит по телефону и говорит, что ждет на сборах. Потом что-то не получилось, клубы не договорились. Появляется новая команда, снова звонит главный тренер.
Разговоры с наставниками таких команд влияют, они заряжают. Ты уже хочешь играть за него и эту команду. Ты уже сосредоточился, в уме только одна команда. И когда так с одним тренером, вторым, третьим... Больше не хочешь переживать за это все. Просто не остается эмоций", – сказал Мудрик.
Ранее была информация, что "Шахтер" оценивает Мудрика в 100 млн евро.
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