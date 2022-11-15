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"Скоро увидимся". Звезда ПСЖ записал видеообращение к Мудрику
Намек на трансфер?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар записал персональное видео для вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале "Влада Седан".
"Привет, Миша Мудрик. Спасибо, что меня поддерживаешь. Надеюсь, в твоей карьере будет много положительных моментов. Скоро увидимся", – обратился бразилец к украинцу.
Михаил Мудрик был приятно поражен увиденным:
"Это футболист, на видео которого я вырос. Смотрел их на протяжении многих лет. Да и сейчас могу посмотреть, но уже не так часто. Это мой любимый футболист. Думаю, Неймар по своему потенциалу гораздо сильнее Роналду. Он мог бы быть обладателем пяти "Золотых мячей".
Думаю, помешало его отношение к футболу. Не может быть, что бог его всегда за что-то наказывает, постоянно какие-нибудь травмы. Думаю, это закономерность. В конце концов, я не знаю, какие у него были футбольные цели. Если он хотел наслаждаться жизнью, тренироваться в удовольствие, получать удовольствие от игры, тогда он осуществил свою мечту".
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