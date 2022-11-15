Мудрик признался, что самый дорогой игрок Серии А просил у него футболку

Нападающий "Милана" и сборной Португалии Рафаэль Леау написал вингеру донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику с просьбой подарить футболку. Об этом украинец рассказал в интервью для "Бомбардира".

"Написал Рафа Леау и попросил мою футболку. Говорит, что это было бы для него подарком. Я поблагодарил, мы посмеялись в переписке. Говорю ему: "Ты очень сильный футболист. Мне немногие из футболистов нравятся на атакующей позиции, но твой стиль мне нравится". Он сказал, что "это большая честь для меня услышать от тебя такие слова".

Гризманн мне тоже писал давно, многие, я просто не всех запоминаю. Виллиан тоже писал. Не хочу сейчас обо всех рассказывать. В 17-18 лет это было "вау", а сейчас – ну нормально. Хотя было приятно, когда Леау написал такие слова".