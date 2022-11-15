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Бартулович - о предстоящем матче с Динамо: Нечего бояться
"Ингулец" намерен дать бой киевскому клубу
Фото: ФК Інгулець
В понедельник, 14 ноября "Ингулец" провел первую тренировку под руководством нового наставника команды - исполняющего обязанности главного тренера Младена Бартуловича. Напомним, в воскресенье казаки уволили Сергея Лавриненко.
В своем обращении Бартулович рассказал, с каким настроем необходимо выходить на перенесенный матч 1-го тура УПЛ с киевским "Динамо".
"Надо поднимать голову. Разберем предыдущую игру (против "Металлиста 1925" 1:2), забудем ее и будем готовиться к матчу с "Динамо". Есть время восстановиться, есть время подготовиться, есть время зализать раны.
Дадим бой "Динамо"! Нечего бояться! Будем выходить и играть", - заявил Бартулович.
Напомним, матч "Ингулец" - "Динамо" состоится в четверг, 17 ноября и начнется в 13:00. Команда из Петрового занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Киевский клуб идет с 20 баллами на 5-й позиции.
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