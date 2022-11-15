Верес сделал заявление по ситуации с допуском зрителей на трибуны

Ровенский "Верес" через официальный сайт высказал свою позицию по поводу допуска зрителей на трибуны.

"Когда футбольные функционеры весной впервые обсуждали формат соревнований и вообще смысл существования футбольного чемпионата в Украине во время войны, основным аргументом за восстановление футбола было желание доказать миру мужество и непокорность нашего народа, тот несгибаемый стержень, который есть у каждого украинца. И мы продолжаем играть, несмотря на обстрелы, ракетные удары, сирены, периодические отключения электроэнергии. Так играем ли мы на самом деле для наших болельщиков, для рядовых украинцев? Или только для владельцев клубов и футболистов? Ведь клубы обычно играют в неудобное раннее время, большинство - на чужих стадионах, постоянно меняя местоположение. И главное – ни один болельщик не имеет права посетить матч своей команды, даже при соблюдении всех необходимых правил безопасности.

Разве вышеупомянутая ситуация справедлива с точки зрения той благородной идеи по спасению украинского футбола, с которой мы собирались весной? Настоящий ли наш чемпионат, или, возможно, это только тренировка с повышенной ответственностью? Чем отличаются футбольные матчи от тех же концертов или спектаклей, регулярно проводимых в нашем городе Ровно и принимающих людей? И главное: не будет ли для людей психологическим утешением посетить футбольный матч и отвлечься от бесконечных новостей в сотнях телеграмм-каналов и телемарафонов? А как быть с преданными поклонниками нашего Народного клуба, которые уже годами при любых условиях объединяются под нашим красно-черным флагом? Они поддерживают "Верес" в дождь и снег, во Второй лиге и УПЛ, во Львове и Луцке, здоровые и во время пика эпидемии COVID?

Что делать с нашими защитниками и защитницами, защищающими суверенитет и независимость Украины во всех без исключения точках нашего государства? Разве среди рядов ВСУ нет футбольных фанатов? Или, возможно, где-нибудь в высоких кабинетах решили, что они этого не заслуживают? Как объяснить партнерам клуба, которые в военное время не учитывают архисложную экономическую ситуацию в стране, продолжают финансово поддерживать "Верес" и, соответственно, развитие футбола, что матч можно просмотреть только на OTT-платформе, а на стадион - запрещено? Как с ними потом работать в будущем? Разве мы имеем моральное право не дать хотя бы части этих безгранично преданных фанатов шанса посетить новенький стадион в нашем родном городе, открытия которого ждали годами?!

Мы не требуем бездумного запуска тысяч людей на трибуны без гарантий безопасности. Мы за то, чтобы УАФ передала полномочия решения вопросов о допуске болельщиков на трибуны на клубы и органы местного самоуправления. Безусловно, Народный клуб "Верес" будет выполнять требования любого регламента, хотя мы считаем, что нынешняя редакция противоречит Закону Украины "О физической культуре и спорте" в части полномочий организатора мероприятия, и в условиях военного состояния количество присутствующих на массовых мероприятиях должно определять военная администрация соответственно к имеющимся местам в бомбоубежищах. Вместе с тем мы искренне уверены, что регламентные нормы нуждаются в решительных изменениях, которые никак не противоречат требованиям действующего законодательства", — говорится в заявлении клуба.