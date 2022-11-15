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Без Шведа, Зубкова и Конопли. Шахтер готовится к битве с Днепром-1
Матч состоится в субботу, 19 ноября
shakhtar.com
Игроки "
Во вторник, 15 ноября, футболисты "Шахтера" провели тренировку на базе в Винниках.
Индивидуально тренировался Александр Зубков, который продолжает восстанавливаться после травмы. Вне общей группы пока также Марьян Швед и Ефим Конопля. Остальные "горняки" готовятся к матчу.
Напомним, что встреча 14-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Шахтер" будет сыграна в субботу, 19 ноября, в Ужгороде. Начало в 13:00.
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