Без Шведа, Зубкова и Конопли. Шахтер готовится к битве с Днепром-1

Игроки " Шахтера " готовятся к топ-матчу первой части сезона УПЛ против "Днепра-1".

Во вторник, 15 ноября, футболисты "Шахтера" провели тренировку на базе в Винниках.

Индивидуально тренировался Александр Зубков, который продолжает восстанавливаться после травмы. Вне общей группы пока также Марьян Швед и Ефим Конопля. Остальные "горняки" готовятся к матчу.

Напомним, что встреча 14-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Шахтер" будет сыграна в субботу, 19 ноября, в Ужгороде. Начало в 13:00.