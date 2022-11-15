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Без Шведа, Зубкова и Конопли. Шахтер готовится к битве с Днепром-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Матч состоится в субботу, 19 ноября

Без Шведа, Зубкова и Конопли. Шахтер готовится к битве с Днепром-1

shakhtar.com

Новина українською

Игроки "Шахтера" готовятся к топ-матчу первой части сезона УПЛ против "Днепра-1".

Во вторник, 15 ноября, футболисты "Шахтера" провели тренировку на базе в Винниках.

Индивидуально тренировался Александр Зубков, который продолжает восстанавливаться после травмы. Вне общей группы пока также Марьян Швед и Ефим Конопля. Остальные "горняки" готовятся к матчу.

Напомним, что встреча 14-го тура УПЛ "Днепр-1" – "Шахтер" будет сыграна в субботу, 19 ноября, в Ужгороде. Начало в 13:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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