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Официально: Бартулович назначен и.о. главного тренер Ингульца
Теперь официально
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Младен Бартулович официально назначен исполняющим обязанности главного тренер "
Об этом заявила пресс-служба клуба, добавив, что команда под руководством 36-летнего специалиста уже провела первую тренировку.
Напомним, предыдущий наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко был уволен с занимаемой должности после поражения в матче 13-го тура от "Металлиста 1925" – 1:2. Бартулович ранее входил в тренерский штаб Лавриненко.
На данный момент "Ингулец" в таблице УПЛ занимает 16 место с 7 очками после 11 матчей. 17 ноября команда из Петрово сыграет с "Динамо".
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