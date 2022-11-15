Официально: Бартулович назначен и.о. главного тренер Ингульца

Младен Бартулович официально назначен исполняющим обязанности главного тренер " Ингульца ".

Об этом заявила пресс-служба клуба, добавив, что команда под руководством 36-летнего специалиста уже провела первую тренировку.

Напомним, предыдущий наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко был уволен с занимаемой должности после поражения в матче 13-го тура от "Металлиста 1925" – 1:2. Бартулович ранее входил в тренерский штаб Лавриненко.

На данный момент "Ингулец" в таблице УПЛ занимает 16 место с 7 очками после 11 матчей. 17 ноября команда из Петрово сыграет с "Динамо".