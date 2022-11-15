Матч 14-го тура Верес - Динамо по просьбе ровенчан пройдет в Киеве

Матч 14-го тура УПЛ "Верес" - "Динамо" состоится в украинской столице.

Отмечается, что с таким предложением выступили именно ровенчане.

Учитывая согласие киевлян, дирекция УПЛ решила определить "Динамо" фактическим хозяином матча.

Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 21 ноября и начнется в 14:00.

В Киеве состоится и матч юношеских команд U19 – на базе в Конча-Заспе 18 ноября.

Таким образом, фактическим хозяином поединка 29-го тура чемпионата станет именно "Верес".