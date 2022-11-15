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Матч 14-го тура Верес - Динамо по просьбе ровенчан пройдет в Киеве
А матч 29-го тура состоится, соответственно, в Ровно
Фото: Александр Приходько
Матч 14-го тура
Отмечается, что с таким предложением выступили именно ровенчане.
Учитывая согласие киевлян, дирекция УПЛ решила определить "Динамо" фактическим хозяином матча.
Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 21 ноября и начнется в 14:00.
В Киеве состоится и матч юношеских команд U19 – на базе в Конча-Заспе 18 ноября.
Таким образом, фактическим хозяином поединка 29-го тура чемпионата станет именно "Верес".
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