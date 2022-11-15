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Мудрик: Наверное, выбрал бы быть игроком старта в Арсенале, чем запасным в Реале
Болельщики Арсенала зовут украинца в Лондон
Фото: ФК Шахтер
Украинский вингер "
"Я внимательно слежу за "Арсеналом". Это очень динамичная команда.
На меня подписалось много болельщиков "Арсенала" – это стало одним из сюрпризов. Никакие другие фанаты не общались со мной так много, как болельщики "Арсенала". Они всегда говорят мне: "Приезжай к нам!".
Чисто теоретически, если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным футболистом в "Реале" или быть игроком основного состава в "Арсенале", я бы, вероятно, выбрал "Арсенал".
Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс", – сказал Мудрик.
Ранее также сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".
В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.
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