Мудрик: Наверное, выбрал бы быть игроком старта в Арсенале, чем запасным в Реале

Украинский вингер " Шахтера " Михаил Мудрик поделился мыслями об интересе "Арсенала".

"Я внимательно слежу за "Арсеналом". Это очень динамичная команда.

На меня подписалось много болельщиков "Арсенала" – это стало одним из сюрпризов. Никакие другие фанаты не общались со мной так много, как болельщики "Арсенала". Они всегда говорят мне: "Приезжай к нам!".

Чисто теоретически, если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным футболистом в "Реале" или быть игроком основного состава в "Арсенале", я бы, вероятно, выбрал "Арсенал".

Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс", – сказал Мудрик.