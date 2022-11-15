 Мудрик: Наверное, выбрал бы быть игроком старта в Арсенале, чем запасным в Реале ᐉ UA-Футбол
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Мудрик: Наверное, выбрал бы быть игроком старта в Арсенале, чем запасным в Реале

Премьер-лига
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Болельщики Арсенала зовут украинца в Лондон

Мудрик: Наверное, выбрал бы быть игроком старта в Арсенале, чем запасным в Реале

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик поделился мыслями об интересе "Арсенала".

"Я внимательно слежу за "Арсеналом". Это очень динамичная команда.

На меня подписалось много болельщиков "Арсенала" – это стало одним из сюрпризов. Никакие другие фанаты не общались со мной так много, как болельщики "Арсенала". Они всегда говорят мне: "Приезжай к нам!".

Чисто теоретически, если бы у меня была возможность выбирать – стать запасным футболистом в "Реале" или быть игроком основного состава в "Арсенале", я бы, вероятно, выбрал "Арсенал".

Но для начала я бы хотел узнать у главного тренера, что получу шанс", – сказал Мудрик.

Ранее также сообщалось, что ряд европейских клубов интересуются Мудриком, а наиболее активен в этом вопросе лондонский "Арсенал".

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Реал Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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slabrilarp (dfgdfhd)
16.11.2022 в 00:54
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