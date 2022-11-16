Агент Мудрика: Сейчас нет никакой конкретики. Все эти заоблачные цифры в интернете — чья-то бурная фантазия

Агент хавбека сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика – Алексей Алехин – прокомментировал последние слухи вокруг футболиста.

— Алексей, уже полгода как вокруг вашего подопечного Михаила Мудрика поднялся какой-то информационный бум. И с каждым днем он становится все сильнее и сильнее. Звучат огромные суммы — "Барселона", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал"… Можете внести ясность?

— Я много лет являюсь агентом Мудрика — каждый день мы с ним на связи. Также я часто общаюсь с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным. Да, действительно к Михаилу проявляют интерес многие клубы — но на данный момент нет никакой конкретики.

Насколько мне известно, "Шахтер" не ведет официально никакие переговоры. А эти все заоблачные цифры, которые фигурируют в интернете — чья-то бурная фантазия или просто предположение.

Михаил большой профессионал, не читает интернет, чтобы не отвлекаться на всякие глупости. Он полностью сконцентрирован на футболе. Если бы была возможность тренироваться 24 часа в сутки — он бы тренировался 24 часа в сутки.

— И все же, дыма без огня не бывает?

— Да, бесспорно. Но это было в летнее трансферное окно. Многие клубы проявляли интерес к игроку. Мудрику предлагали большой личный контракт, а в клуб поступило несколько официальных предложений, которые "Шахтер" отклонил.

— От каких клубов поступали предложения?

— С моей стороны будет некорректно называть суммы, клубы. Это все осталось в прошлом.

— Скажите хотя бы, это клубы из топ-чемпионатов?

— Да.

— А как на это отреагировал игрок? Топ-чемпионат, большая зарплата…?

— Как отреагировал игрок? Разве вы сами не видите, как он отреагировал своими выступлениями в Лиге чемпионов и чемпионате Украины?

У Миши контракт с "Шахтером", он упорно работает на тренировках и полностью отдается в играх. Думаю, что он внес большой вклад в успешное выступление команды как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.