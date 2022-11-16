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Волошин: Уверен, что в дальнейшем Кривбасс будет только добавлять
Автор победного гола в ворота "Металлиста" рассказал об игре
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Назар Волошин, автор победного гола в ворота харьковского "Металлиста" (1:0) в 13 туре УПЛ поделился мыслями об игре.
– "Кривбасс" имел достаточно моментов, чтобы забить "Металлисту", но судьбу противостояния решил именно твой точный удар. Какие у тебя эмоции?
– Очень счастлив, что забил. Счастлив, что мой гол помог команде победить. Игра давалась "Кривбассу" тяжело, особенно в первом тайме. Во втором сумели дожать соперника и реализовать свой момент.
– Почему не удавалось забить в первом тайме?
– Где-то не везло. К тому же, моментами инициативой владел именно "Металлист", хотя в целом мы контролировали мяч больше.
– Можно сказать, что "Кривбасс" наконец почувствовал, что может демонстрировать свою игру?
– Я бы сказал, этот процесс еще продолжается. Очень приятно, что мы одержали вторую победу подряд. Каждый успех способствует улучшению психологического состояния команды. Посвящаем эту победу нашим болельщикам, фанатам, ВСУ, защищающим Украину от врага. Уверен, что в дальнейшем "Кривбасс" будет только добавлять и продолжать побеждать, - сказал Волошин.
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