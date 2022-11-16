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Монзуль обслужит перенесенный матч Ингулец - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится в четверг, 17 ноября

Монзуль обслужит перенесенный матч Ингулец - Динамо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

На перенесенном матче 1-го тура "Ингулец" - "Динамо" работать бригада арбитров во главе с харьковчанкой Екатериной Монзуль.

Ее помощники - представители Сум Марина Стрилецкая и Александр Беркут. Резервным арбитром встречи назначена Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Наблюдатель арбитража - Леонид Ярмолинский (Киевская область).

Матч между командами состоится в четверг, 17 ноября в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало игры - в 13:00.

"Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. "Динамо" идет с 20 баллами на 5-й позиции.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Екатерина Монзуль
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Источник:
fcdynamo.com

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