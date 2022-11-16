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Монзуль обслужит перенесенный матч Ингулец - Динамо
Игра состоится в четверг, 17 ноября
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На перенесенном матче 1-го тура "Ингулец" - "Динамо" работать бригада арбитров во главе с харьковчанкой Екатериной Монзуль.
Ее помощники - представители Сум Марина Стрилецкая и Александр Беркут. Резервным арбитром встречи назначена Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Наблюдатель арбитража - Леонид Ярмолинский (Киевская область).
Матч между командами состоится в четверг, 17 ноября в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало игры - в 13:00.
"Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. "Динамо" идет с 20 баллами на 5-й позиции.
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