Монзуль обслужит перенесенный матч Ингулец - Динамо

На перенесенном матче 1-го тура "Ингулец" - "Динамо" работать бригада арбитров во главе с харьковчанкой Екатериной Монзуль.

Ее помощники - представители Сум Марина Стрилецкая и Александр Беркут. Резервным арбитром встречи назначена Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Наблюдатель арбитража - Леонид Ярмолинский (Киевская область).

Матч между командами состоится в четверг, 17 ноября в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало игры - в 13:00.

"Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. "Динамо" идет с 20 баллами на 5-й позиции.