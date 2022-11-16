Нападающий Кривбасса: Проходных матчей в УПЛ нет

Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко прокомментировал победу над харьковским "Металлистом" (1:0) в 13 туре УПЛ.

– Роман, у тебя было несколько хороших моментов, но, к сожалению, не забил. Выручил Волошин, принесший победу.

– Сто процентов… Такие моменты нужно реализовывать. Как минимум дважды точно должен был забивать. Когда пробивал левой, а также, когда уже обыграл вратаря. Надо было решать. Но самое главное, что у меня были эти моменты и что мы сегодня одержали заслуженную победу. Назара Волошина уже поблагодарил, что он забил такой важный гол.

– Ты заканчивал игру с перебинтованной головой. Все ли хорошо, как себя чувствуешь?

– Спасибо, все нормально. Да, есть небольшое рассечение, но все в порядке.

– Как команда готовилась к "Металлисту", ведь это прямой конкурент "Кривбасса" за места в верхней части таблицы?

– В принципе, как и ко всем остальным. Как показывает практика, проходных матчей в УПЛ нет. Нужно все равно по-боевому настраиваться на всех соперников. Необходимо продолжать очень много работать и улучшать турнирное положение. Все молодцы, отработали на все сто. – сказал Дебелко.