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Нападающий Кривбасса: Проходных матчей в УПЛ нет
Роман Дебелко - о победе над "Металлистом"
Фото: ФК Кривбас
Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко прокомментировал победу над харьковским "Металлистом" (1:0) в 13 туре УПЛ.
– Роман, у тебя было несколько хороших моментов, но, к сожалению, не забил. Выручил Волошин, принесший победу.
– Сто процентов… Такие моменты нужно реализовывать. Как минимум дважды точно должен был забивать. Когда пробивал левой, а также, когда уже обыграл вратаря. Надо было решать. Но самое главное, что у меня были эти моменты и что мы сегодня одержали заслуженную победу. Назара Волошина уже поблагодарил, что он забил такой важный гол.
– Ты заканчивал игру с перебинтованной головой. Все ли хорошо, как себя чувствуешь?
– Спасибо, все нормально. Да, есть небольшое рассечение, но все в порядке.
– Как команда готовилась к "Металлисту", ведь это прямой конкурент "Кривбасса" за места в верхней части таблицы?
– В принципе, как и ко всем остальным. Как показывает практика, проходных матчей в УПЛ нет. Нужно все равно по-боевому настраиваться на всех соперников. Необходимо продолжать очень много работать и улучшать турнирное положение. Все молодцы, отработали на все сто. – сказал Дебелко.
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