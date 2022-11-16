 Нападающий Кривбасса: Проходных матчей в УПЛ нет ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Кривбасса: Проходных матчей в УПЛ нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Кривбасса: Проходных матчей в УПЛ нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Роман Дебелко - о победе над "Металлистом"

Нападающий Кривбасса: Проходных матчей в УПЛ нет

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Нападающий криворожского "Кривбасса" Роман Дебелко прокомментировал победу над харьковским "Металлистом" (1:0) в 13 туре УПЛ.

– Роман, у тебя было несколько хороших моментов, но, к сожалению, не забил. Выручил Волошин, принесший победу.

– Сто процентов… Такие моменты нужно реализовывать. Как минимум дважды точно должен был забивать. Когда пробивал левой, а также, когда уже обыграл вратаря. Надо было решать. Но самое главное, что у меня были эти моменты и что мы сегодня одержали заслуженную победу. Назара Волошина уже поблагодарил, что он забил такой важный гол.

– Ты заканчивал игру с перебинтованной головой. Все ли хорошо, как себя чувствуешь?

– Спасибо, все нормально. Да, есть небольшое рассечение, но все в порядке.

Читайте такжеВолошин: Уверен, что в дальнейшем Кривбасс будет только добавлять

– Как команда готовилась к "Металлисту", ведь это прямой конкурент "Кривбасса" за места в верхней части таблицы?

– В принципе, как и ко всем остальным. Как показывает практика, проходных матчей в УПЛ нет. Нужно все равно по-боевому настраиваться на всех соперников. Необходимо продолжать очень много работать и улучшать турнирное положение. Все молодцы, отработали на все сто. – сказал Дебелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде