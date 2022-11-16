"Наш дом – Кривой Рог". Кривбасс просит разрешения играть матчи на родном стадионе

"Кривбасс" сделал заявление касательно проведения домашних матчей команды в УПЛ в Кривом Роге.

"Четвертый месяц по возвращении в УПЛ ФК "Кривбасс" принимает соперников не в родном городе. И причина тому – военное вторжение рашистов на территорию нашей страны. Временным домом для красно-белых были Киев и Львов. Именно здесь криворожские болельщики, к сожалению, не увидели вживую первые победы любимой команды в чемпионате.

Мы безгранично благодарны этим двум гостеприимным городам Украины за то, что предоставили возможность "Кривбассу" играть здесь "домашние" матчи. Но наш дом – Кривой Рог. Наш родной город, наша крепость.

Наши славные бойцы ВСУ шаг за шагом отвоевывают каждый метр территории Украины. Потому футбол постепенно должен возвращаться на свои родные стадионы. Мы безгранично скучаем по своим болельщикам, родному городу, поэтому уверены, что "Кривбасс" должен играть дома, в родном Кривом Роге", — говорится в сообщении клуба.