Лавриненко: В Ингульце мы отдавали предпочтение холостым ребятам

Экс-главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился подробностями выбора и переходов футболистов.

– В "Ингульце" никогда не было ярких звезд. Мы брали командной игрой. Характеристика нашей команды от других тренеров была таковой: "Кого из футболистов Лавриненко не переставит местами, ничего не меняется". У нас все были равными, не было такого, чтобы прямо выделялся. Мы жили, как одна семья, потому что много времени проводили на базе. В селе нет возможности снимать квартиры.

– Как футболисты УПЛ переносят жизнь в селе?

– Нелегко. Но их можно понять. Это молодые ребята, которые проживают лучшие годы жизни. Помимо футбола, они хотят сходить в кино, съездить в супермаркет. К сожалению, мы были ограничены в этом. Особенно были сложности для семейных ребят, поэтому мы отдавали предпочтение холостым ребятам.

– Нарушения режима часто были?

– Очень редко. Если бы мы жили в городе, то, возможно, это было бы чаще. А так мы практически целый день были вместе и жили в одном помещении. Поэтому футболисты были все время под контролем. А то, что они делают дома, – не мое дело, - сказал Лавриненко.