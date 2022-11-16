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Лавриненко: В Ингульце мы отдавали предпочтение холостым ребятам
Необычная селекция от украинского клуба
Фото: ФК Інгулець
Экс-главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился подробностями выбора и переходов футболистов.
– В "Ингульце" никогда не было ярких звезд. Мы брали командной игрой. Характеристика нашей команды от других тренеров была таковой: "Кого из футболистов Лавриненко не переставит местами, ничего не меняется". У нас все были равными, не было такого, чтобы прямо выделялся. Мы жили, как одна семья, потому что много времени проводили на базе. В селе нет возможности снимать квартиры.
– Как футболисты УПЛ переносят жизнь в селе?
– Нелегко. Но их можно понять. Это молодые ребята, которые проживают лучшие годы жизни. Помимо футбола, они хотят сходить в кино, съездить в супермаркет. К сожалению, мы были ограничены в этом. Особенно были сложности для семейных ребят, поэтому мы отдавали предпочтение холостым ребятам.
– Нарушения режима часто были?
– Очень редко. Если бы мы жили в городе, то, возможно, это было бы чаще. А так мы практически целый день были вместе и жили в одном помещении. Поэтому футболисты были все время под контролем. А то, что они делают дома, – не мое дело, - сказал Лавриненко.
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