 Лавриненко: В Ингульце мы отдавали предпочтение холостым ребятам ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лавриненко: В Ингульце мы отдавали предпочтение холостым ребятам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лавриненко: В Ингульце мы отдавали предпочтение холостым ребятам

Премьер-лига
(1 голосов)

Необычная селекция от украинского клуба

Лавриненко: В Ингульце мы отдавали предпочтение холостым ребятам

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Экс-главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился подробностями выбора и переходов футболистов.

– В "Ингульце" никогда не было ярких звезд. Мы брали командной игрой. Характеристика нашей команды от других тренеров была таковой: "Кого из футболистов Лавриненко не переставит местами, ничего не меняется". У нас все были равными, не было такого, чтобы прямо выделялся. Мы жили, как одна семья, потому что много времени проводили на базе. В селе нет возможности снимать квартиры.

Читайте такжеЛавриненко - о своем увольнении: Позвонил Поворознюк и сказал, что надо что-то поменять, дать команде новый импульс

– Как футболисты УПЛ переносят жизнь в селе?

– Нелегко. Но их можно понять. Это молодые ребята, которые проживают лучшие годы жизни. Помимо футбола, они хотят сходить в кино, съездить в супермаркет. К сожалению, мы были ограничены в этом. Особенно были сложности для семейных ребят, поэтому мы отдавали предпочтение холостым ребятам.

– Нарушения режима часто были?

– Очень редко. Если бы мы жили в городе, то, возможно, это было бы чаще. А так мы практически целый день были вместе и жили в одном помещении. Поэтому футболисты были все время под контролем. А то, что они делают дома, – не мое дело, - сказал Лавриненко.

Читайте такжеМонзуль обслужит перенесенный матч Ингулец - Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде