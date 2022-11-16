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Представители Днепра-1 и Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца
УПЛ подвела итоги голосования
Фото: УПЛ
УПЛ объявила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам матчей чемпионата, сыгранных в октябре.
В голосовании за топ-футболиста победил форвард "Днепра-1" Артем Довбик (24%). На награду также претендовали Андрей Цуриков ("Александрия") - 23,3%, Виталий Буяльский ("Динамо") - 20%, Максим Прядун ("Металлист") - 17,4% и Михаил Мудрик ("Шахтер") - 15,3%.
В номинации за лучшего тренера победил наставник "Зари" Патрик ван Леувен. Специалист набрал 36,6 голосов и опередил Александра Кучера ("Днепр-1") - 28,8%, Юрия Гуру ("Александрия") - 14,2%, Игора Йовичевича ("Шахтер") - 12,6% и Ярослава Вишняка ("Колос") - 7,8%.
В опросе приняли участие 3 753 человека.
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