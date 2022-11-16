 Представители Днепра-1 и Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представители Днепра-1 и Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители Днепра-1 и Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

УПЛ подвела итоги голосования

Представители Днепра-1 и Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ объявила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам матчей чемпионата, сыгранных в октябре.

В голосовании за топ-футболиста победил форвард "Днепра-1" Артем Довбик (24%). На награду также претендовали Андрей Цуриков ("Александрия") - 23,3%, Виталий Буяльский ("Динамо") - 20%, Максим Прядун ("Металлист") - 17,4% и Михаил Мудрик ("Шахтер") - 15,3%.

Представители Днепра-1 и Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца - изображение 1

В номинации за лучшего тренера победил наставник "Зари" Патрик ван Леувен. Специалист набрал 36,6 голосов и опередил Александра Кучера ("Днепр-1") - 28,8%, Юрия Гуру ("Александрия") - 14,2%, Игора Йовичевича ("Шахтер") - 12,6% и Ярослава Вишняка ("Колос") - 7,8%.

Представители Днепра-1 и Зари. УПЛ назвала лучших игрока и тренера месяца - изображение 2

В опросе приняли участие 3 753 человека.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Кучер Андрей Цуриков Виталий Буяльский Юрий Гура Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Артем Довбик Максим Прядун СК Днепр-1 Михаил Мудрик Металлист (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде