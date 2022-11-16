Срна объяснил причины, по которым Шахтер высоко оценивает Мудрика

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, почему клуб хочет выручить от продажи вингера Михаила Мудрика максимальную сумму.

"Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен заплатить огромные, огромные, огромные деньги. В противном случае президент клуба не продаст его. Все клубы должны уважать президента клуба, уважать "Шахтер" и, в конце концов, должны уважать Михаила Мудрика, являющегося одним из лучших игроков, которых я видел. Поэтому цена так высока.

Антони, Грилиш – это игроки с ценой более 100 миллионов евро. По моему мнению, Мудрик не менее качественный игрок, чем они. А еще был трансфер Джейдона Санчо из "Боруссии" Дортмунд в "МЮ". Это последние трансферы на более-менее одинаковых позициях. Мы хотим только уважения. Рынок определяет цену, а не я, он показывает, какие игроки стоят такие деньги", – сказал Срна в интервью The Athletic.