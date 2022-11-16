 Срна: Придет время и найдется клуб, который заплатит нам 100 млн евро за Мудрика ᐉ UA-Футбол
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Срна: Придет время и найдется клуб, который заплатит нам 100 млн евро за Мудрика

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки высоко оценивают своего талантливого вингера

Срна: Придет время и найдется клуб, который заплатит нам 100 млн евро за Мудрика

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает, что донецкий клуб может продать Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.

"Мудриком интересуются всегда, это постоянный процесс. Каждую неделю появляется какой-то клуб и начинает осознавать, на каком уровне мы находимся. Они не приходят и не говорят: "Хорошо, возьмите 50 миллионов и дайте мне Мудрика". Они понимают историю, которая стоит за ним, и понимают, что он достаточно дорогой игрок. Они начинают понимать наш клуб, какая у нас стратегия, как мы работаем.

В любом случае время придет. Безусловно, найдется большой клуб и даст нам сто миллионов евро.

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Мудрик – это талант, находящийся в процессе развития. То, что он показывает сегодня, это всего 60 процентов того, что он может сделать в будущем. И когда вы это умножите, вы поймете, что он стоит намного, намного больше. Поэтому я верю, что в будущем он может стоить около 100 миллионов евро.

Разрешить себе такой трансфер могут пять-шесть клубов в мире. Но иногда даже некоторые клубы АПЛ могут вас удивить, а не только привычны шесть лучших клубов", – сказал Палкин.

В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
16.11.2022 в 16:08
Деградує якщо не продадуть.
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0
ulych (Запоріжжя)
16.11.2022 в 16:08
Чом би й ні! 100 млн. може бути! тільки долара зімбабве! Який курс? 0.0031 - 1$ (USA). Тобто - це буде 3100 америнського доляру...
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0
0
vgolovan (полтава)
16.11.2022 в 15:48
по перше - не зовсім зрозуміло хто хоче 100 міл палкін чи срна а по друге-як що зараз не продадуть то через рік або два не отримають і 10 міл
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+1
0
MaximSK (Киев)
16.11.2022 в 15:44
Если они поставят такой ценник на него, его никто не купит просто и он останется в Шахтере надолго.
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+1
0

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