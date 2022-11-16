Срна: Придет время и найдется клуб, который заплатит нам 100 млн евро за Мудрика

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает, что донецкий клуб может продать Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.

"Мудриком интересуются всегда, это постоянный процесс. Каждую неделю появляется какой-то клуб и начинает осознавать, на каком уровне мы находимся. Они не приходят и не говорят: "Хорошо, возьмите 50 миллионов и дайте мне Мудрика". Они понимают историю, которая стоит за ним, и понимают, что он достаточно дорогой игрок. Они начинают понимать наш клуб, какая у нас стратегия, как мы работаем.

Мудрик – это талант, находящийся в процессе развития. То, что он показывает сегодня, это всего 60 процентов того, что он может сделать в будущем. И когда вы это умножите, вы поймете, что он стоит намного, намного больше. Поэтому я верю, что в будущем он может стоить около 100 миллионов евро.

Разрешить себе такой трансфер могут пять-шесть клубов в мире. Но иногда даже некоторые клубы АПЛ могут вас удивить, а не только привычны шесть лучших клубов", – сказал Палкин.