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Срна: Придет время и найдется клуб, который заплатит нам 100 млн евро за Мудрика
Горняки высоко оценивают своего талантливого вингера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает, что донецкий клуб может продать Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.
"Мудриком интересуются всегда, это постоянный процесс. Каждую неделю появляется какой-то клуб и начинает осознавать, на каком уровне мы находимся. Они не приходят и не говорят: "Хорошо, возьмите 50 миллионов и дайте мне Мудрика". Они понимают историю, которая стоит за ним, и понимают, что он достаточно дорогой игрок. Они начинают понимать наш клуб, какая у нас стратегия, как мы работаем.
В любом случае время придет. Безусловно, найдется большой клуб и даст нам сто миллионов евро.
Мудрик – это талант, находящийся в процессе развития. То, что он показывает сегодня, это всего 60 процентов того, что он может сделать в будущем. И когда вы это умножите, вы поймете, что он стоит намного, намного больше. Поэтому я верю, что в будущем он может стоить около 100 миллионов евро.
Разрешить себе такой трансфер могут пять-шесть клубов в мире. Но иногда даже некоторые клубы АПЛ могут вас удивить, а не только привычны шесть лучших клубов", – сказал Палкин.
В текущем сезоне Мудрик отыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
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