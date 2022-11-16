Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик - о словах Палкина: Узнав свою цену в 100 млн, я был шокирован
В одном из интервью гендиректор горняков обмолвился о 100 млн евро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
По словам Палкина, "найдется большой клуб, который даст донецкому клубу 100 миллионов евро за трансфер хавбека".
"Да, я прочитал это интервью. Узнав свою цену, я был не то, что удивлен — я был шокирован. У меня долгосрочный контракт с "Шахтером", я отдаю все свои силы, энергию, чтобы "Шахтер" достигал максимальных результатов.
Я очень надеялся, что своей игрой принесу большую пользу "Шахтеру" и мной заинтересуются клубы из европейских топ-чемпионатов. Общался со своим агентом и знаю, что летом по мне было несколько предложений из клубов европейских топ-чемпионатов, но клуб решил меня не отпускать. Воспринял это абсолютно нормально, потому что полностью доверяю руководству "Шахтера".
Понимаете, я со всем уважением отношусь к чемпионату Украины, но у каждого футболиста есть мечта, играть в топ-клубе и в топ-чемпионате — я не исключение. Но я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Сергей Анатольевич говорит, что придет время. Возможно и так. Но у меня есть свое мнение, что за такую сумму это время придет не скоро, а может и никогда.
Прочитав интервью генерального директора, не буду скрывать, был очень расстроен. Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена — это точно. Но я профессионал, я являюсь игроком "Шахтера", у нас осталось несколько сложных игр в чемпионате, в которых мы обязаны побеждать, и я буду прикладывать для этого максимум усилий", - сказал Мудрик.
Популярное сейчас
- Футбольные истории освобожденного Херсона: об исчезновении Гамулы, пиве для Лебедя, "футбольных" девушек и эпопеи Максимова
- Заряженный Инфантино, Шевченко может стать чиновником, проблемы Роналду усугубляются. Главные новости за 15 ноября
- Реакция Байдена и Дуды, фейки РФ. Все, что известно на данный момент о падении ракеты на территории Польши
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 14-20 ноября
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО