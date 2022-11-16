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Лавриненко: На базе Ингульца можно каждый день клип с участием Поворознюка снимать

Премьер-лига
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Импульсивный, и эмоциональный человек, хоть и достаточно добрый

Лавриненко: На базе Ингульца можно каждый день клип с участием Поворознюка снимать

Канал "Трендець"

Новина українською

Уже бывший тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко высказался о президенте клуба Александре Поворознюке.

– Александр Поворознюк – очень харизматичная личность. Были случаи, когда он проявлял эмоции в команде, может, бросал стулья в футболистов или в качестве наказания за провальный матч вывозил в поле на работу?

– Нет, такого не было. Он эмоциональный, но всегда с уважением относился к тренерской работе. В прессе он не подбирает слова и может пересчитать нам косточки, но физического воздействия никогда не было.

На самом деле, он достаточно добрый человек, хоть и импульсивный, и эмоциональный.

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– Александр Поворознюк прославился на Ютуб своими клипами. Смотрели ли вы их, как они вам?

– Последний клип еще не смотрел, видел только анонс. А до этого все смотрел. Какое впечатление они произвели? Нормально так раскрутили. Григорьевич стал популярным персонажем в интернете. Те люди, которые видят это в первый раз получили более яркое впечатление, а я с ним пересекаюсь уже много лет. У нас на базе можно каждый день клип с его участием снимать. Мы уже к такому привыкли. Григорьевич ‒ импульсивный, но он такой и есть, не пытается быть кем-то другим.

– Поворознюк разбирается в футболе?

– Однозначно да, но в тренировочный процесс никогда не лезет. Он может высказать свое мнение по какому-то вопросу, но решение всегда принимал я. В первый день, когда мы встретились с президентом, у нас состоялся разговор, где я ему задал этот вопрос, потому что раньше у меня была информация, что он мог вмешиваться в тренировочный процесс. Президент мне сразу сказал: "Даю слово, что такого не будет". И он сдержал свое слово.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
Fanday

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