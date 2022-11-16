 Агент Мудрика: Миша перерос УПЛ. Сейчас самое лучшее время перейти в топ-чемпионат ᐉ UA-Футбол
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Агент Мудрика: Миша перерос УПЛ. Сейчас самое лучшее время перейти в топ-чемпионат

Премьер-лига
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Агент считает, что от этого выиграют все

Агент Мудрика: Миша перерос УПЛ. Сейчас самое лучшее время перейти в топ-чемпионат

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Агент хавбека сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика, Алексей Алехин, рассказал о контракте его клиента с клубом.

— "Шахтер" предлагал Мудрику новый контракт?

— Официальных предложений от "Шахтера" не было, у Миши долгосрочный контракт с клубом.

— Не за горами новое трансферное окно. Возможно ли, что мы уже зимой увидим Мудрика в футболке одного из европейских грандов?

— Миша — молодой и очень амбициозный парень. Видно невооруженным глазом, что он давно перерос чемпионат Украины и готов к выступлением на более серьезном уровне. Ему нужно прогрессировать.

Конечно, он мечтает перейти в большой клуб. Своей игрой в Лиге чемпионов он доказал, что готов играть на самом высоком уровне. И, как мне кажется, сейчас для этого лучшее время. Я думаю, что от этого выиграют все. И "Шахтер", и сборная Украины, и сам игрок.

Но повторюсь, у Мудрика долгосрочный контракт с "Шахтером", он полностью сосредоточен на оставшихся играх чемпионата. А уйдет Мудрик или нет — я не готов ответить. Все будет зависеть от руководства "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Sport Arena

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