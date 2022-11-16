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Сидел на лавке. Амаш – в сборной Алжира и, очевидно, не поможет Днепру-1 в матче с Шахтером
Серьезная потеря для лидера чемпионата Украины
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 16-го ноября, сборная Алжира провела товарищеский матч против команды Мали. Счет встречи – 1:1. Примечательно, что в заявке Алжира нашлось место для представителя "Днепра-1" Яниса Амаша. Он не выходил на поле, но находился в резерве.
Следовательно, это означает, что Амаш не сыграет за "Днепр-1" в ближайшем туре УПЛ против "Шахтера". Матч назначен на 19-е ноября. В этот же день у алжирцев назначен спарринг со сборной Швеции.
Напомним, что Янис Амаш перешел в "Днепр-1" в начале текущего сезона из португальской "Боавишты". На его счету три гола и пять результативных передач за днепрян.
"Днепр-1" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на пять баллов, но у "горняков" есть игра в запасе.
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