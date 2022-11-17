Возвращение домой. Кривбассу разрешили провести две игры в Кривом Роге

"Кривбасс" проведет домашние матчи 14-го и 15-го туров УПЛ в Кривом Роге на стадионе "Горняк", сообщает пресс-служба криворожского клуба.

20 ноября криворожцы примут "Металлист 1925", а 28-го – "Днепр-1".

"Вчера был действительно решающий день! Наши совместные усилия достигли успеха и теперь мы можем сказать, что наконец-то этот день настал! "Кривбасс" возвращается домой.

Действительно, к этому долгожданному событию многие приложили усилия. Но мы не будем перечислять всех. Только скажем о главных "виновниках" возвращения домой – наших воинах ВСУ! Спасибо вам, ребята!" – говорится в сообщении клуба.