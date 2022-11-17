 Лонвейк и Андриевский выйдут в старте Динамо на матч с Ингульцем ᐉ UA-Футбол
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Лонвейк и Андриевский выйдут в старте Динамо на матч с Ингульцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - в 13:00

Лонвейк и Андриевский выйдут в старте Динамо на матч с Ингульцем

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

В рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ "Ингулец" сыграет против "Динамо" в Киеве на стадионе им. В. Лобановского.

Стали известны стартовые составы команд на этот матч:

"Динамо": Нещерет, Шепелев, Ванат, Цыганков, Андриевский, Лонвейк, Забарный, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Кендзера,

Запасные: Бущан, Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Кабаев, Пэррис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Кулач, Беседин.

"Ингулец": Паламарчук, Запорожец, Козак, Коробенко, Ситало, Смоляков, Нагиев, Сакив, Ковалев, Поспелов, Кухарук,

Запасные: Кучер Д, Близниченко А, Клименко, Марусич, Близниченко В, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкин, Сидоренко, Павлов, Резепов.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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