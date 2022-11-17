Два подарка Цыганкову. Ингулец – Динамо 1:2

18 августа 2021 года вряд ли кто-то особенно помнит, кроме Александра Поворознюка. Вряд ли этот день сильно сохранился в памяти и Младена Бартуловича. Однако именно в тот августовский вечер хорватский легионер в последний раз сыграл против топ-клуба УПЛ, когда вышел в стартовом составе "Ингульца" на поединок с "Динамо". Петровцы тогда впервые в истории киевлянам не проиграли (1:1), а Бартулович покинул поле по ходу второго тайма с желтой карточкой.

Четырнадцать месяцев спустя Бартулович уже не футболист "Ингульца", а исполняющий обязанности главного тренера. Коуч получил назначение как раз накануне встречи с киевлянами. Вряд ли о таком карьерном прыжке наставник мог мечтать. Но таких "вряд ли" за последний год в жизни каждого из нас было очень много: от полномасштабной войны до понимания, что powerbank реально необходимая в современной украинской жизни вещь.

Этот матч стал еще одним подтверждением уже понятной, как статус русни – страны-террориста, истины: если не проиграешь нынешнему "Динамо" в беготне, то не проиграешь и матч. На какие-то нестандартные действия в нынешнем киевском клубе способны только двое: Цыганков и Буяльский. Причем Виктору уже откровенно надоело работать исключительно для радости Игоря Суркиса, поэтому главным двигателем последних успехов коллектива стал именно Виталий. Но усилий его одного не хватает. Добавляет перца и игра в защите, где слаженности мы в 2022-м почти не видели. И все это в комплексе стало настолько обыденным для нынешнего "Динамо", что больше необходимо говорить о стабильности, а не очередной неожиданно слабой игре.

"Ингулец" Бартуловича в его дебютном матче выглядел наглее "Ингульца" Лавриненко. На первых минутах то и дело номинальным хозяевам удавалось разрезать (уже медленную) оборону киевлян, но Нещерет тянул все на ленте и удачно играл на выходе, доказывая, почему именно на него сейчас делается ставка, а не на Бущана. У "бело-синих" впереди был лишь заброс на Буяльского, которого опередил дальним выходом Паламарчук.

Равная игра, где отдать предпочтение одной из сторон было неправильно. В таких играх обычно все решает один момент. Он произошел у "Динамо": Коробенко пошел в бездарный подкат под Буяльского в собственной штрафной, Монзуль сразу показала на отметку, откуда забил Цыганков. Возможно, пенальти и не стопроцентный, но можно сказать, что судья отдала долг, ведь за несколько минут до этого не решилась дать вторую желтую Козаку, очень грубо срезавшему Дубинчака.

К новому счету быстрее адаптировались киевляне, почти до завершения тайма контролировавшие мяч и забившие еще раз: Забарный выполнил диагональ на левый угол штрафной, Лонвейк отдал уже на угол вратарской и вывел Дубинчака лицом к лицу с голкипером, защитник перебросил Паламарчука и выкатил на пустую рамку Цыганкову - не забить было невозможно. Выглядело красиво, но больше похоже на импровизацию в каждом действии этой атаки.

Похоже, в перерыве Бартулович не смог подобрать необходимые слова в адрес своих подопечных, поэтому на вторую половину более раскрепощенными вышли "динамовцы" и должны были снимать все вопросы о победителе уже в дебюте. Но Буяльский после выхода один на один перебросил вратаря и не попал в ворота.

Но, несмотря ни на что, "Ингулец" не сдался и нашел возможность отыграть один гол. Круто ли, когда хавбек отдает передачу сквозь четырех защитников? Безусловно. Но чем тогда занимался весь квартет обороны, если позволяет себя обрезать одним пасом? Именно так забил Ситало: пока оборонцы киевлян рассматривали заснеженные трибуны стадиона имени Валерия Лобановского, нападающий открылся под передачу Запорожца и переиграл Нещерета.

"Ингулец" попытался штурмом взять еще раз ворота "Динамо", пока соперник не пришел в себя. Однако до удара почти ничего довести не удалось. А киевляне постепенно выровняли игру и довели ее до победного завершения.

Очередная не самая яркая победа "бело-синих", которую получилось одержать благодаря партнерам Виктора Цыганкова и удачной реализации. "Ингулец" как раз из-за проблем с материализацией своих шансов в голы доказал, почему он идет в нижней части таблицы.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александр Беркут (Симферополь)

Ингулец - Динамо 1:2

Голы: Артём Ситало 62 - Виктор Цыганков 32 (пен.), Виктор Цыганков 45+1

Ингулец: Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец (Максим Марусич 82), Александр Козак (Виктор Близниченко 46), Андрей Коробенко (Владислав Клименко 46), Артём Ситало (Денис Резепов 75), Артем Смоляков (Андрей Близниченко 67), Дмитрий Нагиев, Тарас Сакив, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук

Динамо: Руслан Нещерет, Владимир Шепелев (Кахим Пэррис 85), Владислав Ванат (Владислав Кулач 78), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Джастин Лонвейк (Денис Гармаш 67), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 79), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 78)

Предупреждения: Александр Козак 13, Максим Ковалёв 15, Андрей Коробенко 31 - Александр Сирота 71