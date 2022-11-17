Луческу: Мы взяли игру в свои руки и заставили Ингулец ошибиться

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу команды над "Ингульцем" (2:1) в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.

– Задача была завоевать три очка, что у нас получилось сделать. Как мы и ожидали, матч был сложным. Команда соперника хорошо оборонялась, проявила отличные бойцовские качества. Придерживаюсь мнения, что большинство команд в нашем чемпионате играют организованно, демонстрируют хорошие физические и бойцовские качества, и могут зацепиться за очки в матче против любого соперника.

Сегодня было интенсивное начало в исполнении "Ингульца". Потом мы взяли игру в свои руки, заставили соперника ошибиться. Сначала - в случае с пенальти, затем - со вторым голом. Мы продолжали оказывать давление и нужно было забить третий мяч, который снял бы все вопросы. Тогда соотношение сил на табло было бы таким, каким оно есть на самом деле.

Поздравил ребят в раздевалке. В том числе Виктора Цыганкова, который провел хороший матч. В первую очередь, поздравил ребят с тремя набранными очками и с тем, что выдержали бойцовский напор соперника. Важно было не уступить в этой игре, а не только превосходить в игровых компонентах.

Не могу не выделить и Виталия Буяльского, который выполнил огромный объем работы, в том числе черновой. Он много прессинговал, участвовал во всех атаках, заработал пенальти. Жаль, что не забил третий гол в хорошей контратаке. Он заслуживал забить третий гол, как и наша команда в целом.

– Почему ваша команда утратила в агрессии с 60-й минуты? И почему позволили сопернику забить мяч, что внесло ненужное вам напряжение?

– Пропущенный гол - следствие нашей невнимательности. 2:0 - всегда опасный счет, я сказал ребятам в перерыве, чтобы они не расслаблялись. К голу в наши ворота привела ошибка в выносе и подборе мяча. Позволили сопернику сократить счет, и тот поймал кураж, пошел вперед. Этим и объясняется отрезок матча, который вышел более удачным для "Ингульца". Возможно, сказались и проведенные замены - они не добавили нам остроты впереди.

– В моменте с пропущенным голом имела место и ошибка Сироты. Будете ли в зимнее межсезонье искать еще одного центрального защитника?

– Думаю, Бурда может играть на этом уровне. Он восстановился после травмы. Кроме того, у нас есть молодые игроки - например, Антон Боль. У него есть перспектива на будущее.

В этот сложный период важно предоставлять украинским молодым игрокам возможность расти, совершенствоваться и выходить на другой уровень. Речь идет о всей нашей молодежи. Она должна расти и прибавлять от игры к игре. Я им доверяю и хочу, чтобы они стали игроками основного состава. Предпочитаю воспитывать наших молодых игроков, доверять им. Потому что сейчас сложно представить топового легионера в нашем чемпионате, а брать посредственного иностранца я не вижу смысла, - рассказал Луческу.