Тренер Ингульца - об 1:2 с Динамо: Для второго гола нам не хватило фарта

Исполняющий обязанности главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович дал комментарий после поражения в перенесенном матче 1-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (1:2).

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех героев, защищающих Украину. Благодаря им мы имеем возможность играть в футбол. Также хочу поблагодарить Сергея Лавриненко за тот опыт, который он мне дал во время нашего сотрудничества. Кроме того, благодарен президенту нашего клуба, который в такой сложный момент дал мне возможность работать.

Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно мне понравилось, как мы провели начало игры. До момента с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, совсем необязательный гол до перерыва. После этого тяжело было играть с таким соперником, как "Динамо". Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, возможно, чего-то еще", - сказал Бартулович.