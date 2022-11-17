 Тренер Ингульца - об 1:2 с Динамо: Для второго гола нам не хватило фарта ᐉ UA-Футбол
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Тренер Ингульца - об 1:2 с Динамо: Для второго гола нам не хватило фарта

Премьер-лига
(5 голосов)

Комментарий Младена Бартуловича

Тренер Ингульца - об 1:2 с Динамо: Для второго гола нам не хватило фарта

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович дал комментарий после поражения в перенесенном матче 1-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (1:2).

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех героев, защищающих Украину. Благодаря им мы имеем возможность играть в футбол. Также хочу поблагодарить Сергея Лавриненко за тот опыт, который он мне дал во время нашего сотрудничества. Кроме того, благодарен президенту нашего клуба, который в такой сложный момент дал мне возможность работать.

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Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно мне понравилось, как мы провели начало игры. До момента с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, совсем необязательный гол до перерыва. После этого тяжело было играть с таким соперником, как "Динамо". Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, возможно, чего-то еще", - сказал Бартулович.

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В статье: Младен Бартулович Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.11.2022 в 17:40
Так, рахунок не по грі. Матч був десь на 4:1, 5:1. Бартулович жжот ))
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