Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ингульца - об 1:2 с Динамо: Для второго гола нам не хватило фарта
Комментарий Младена Бартуловича
Фото: ФК Динамо Київ
Исполняющий обязанности главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович дал комментарий после поражения в перенесенном матче 1-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (1:2).
"Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех героев, защищающих Украину. Благодаря им мы имеем возможность играть в футбол. Также хочу поблагодарить Сергея Лавриненко за тот опыт, который он мне дал во время нашего сотрудничества. Кроме того, благодарен президенту нашего клуба, который в такой сложный момент дал мне возможность работать.
Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно мне понравилось, как мы провели начало игры. До момента с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, совсем необязательный гол до перерыва. После этого тяжело было играть с таким соперником, как "Динамо". Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, возможно, чего-то еще", - сказал Бартулович.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- "Ну какие 100 млн за Мудрика". Левченко в шоке от финансовых запросов Шахтера
- Зинченко сыграл весь матч против Вулверхэмптона, несмотря на проблемы со здоровьем
- Шахтер - Заря 2:2. Ожидаемое веселье с неоднозначным судейством
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам