 Первая снежная игра сезона. Ингулец – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Первая снежная игра сезона. Ингулец – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне берут очередные три очка

Первая снежная игра сезона. Ингулец – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевляне снова не поразили качеством игры, однако смогли завоевать три очка, которые позволили им сделать еще шаг вверх в турнирной таблице. Подопечные Мирчи Луческу на собственном стадионе имени Валерия Лобановского, но в номинально гостевом поединке одолели "Ингулец". Петровцы провели дебютную игру под руководством Младена Бартуловича, понравились рисунком игры, но еще одну громкую сенсацию в УПЛ создать не смогли и возвращаются домой без очков.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александр Беркут (Симферополь)
Ингулец – Динамо 1:2
Голы: Артем Ситало 62 - Виктор Цыганков 32 (пен.), Виктор Цыганков 45+1

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
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