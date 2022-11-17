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Первая снежная игра сезона. Ингулец – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Киевляне берут очередные три очка
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Киевляне снова не поразили качеством игры, однако смогли завоевать три очка, которые позволили им сделать еще шаг вверх в турнирной таблице. Подопечные Мирчи Луческу на собственном стадионе имени Валерия Лобановского, но в номинально гостевом поединке одолели "Ингулец". Петровцы провели дебютную игру под руководством Младена Бартуловича, понравились рисунком игры, но еще одну громкую сенсацию в УПЛ создать не смогли и возвращаются домой без очков.
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александр Беркут (Симферополь)
Ингулец – Динамо 1:2
Голы: Артем Ситало 62 - Виктор Цыганков 32 (пен.), Виктор Цыганков 45+1
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