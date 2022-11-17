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Официально. Лидер УПЛ продлил контракты с опытным защитником и молодым хавбеком
Рубчинский и Адамюк останутся в команде
СК Днепр-1
СК "Днепр-1" объявил о продлении контракта с Валерием Рубчинским и Владимиром Адамюком. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Адамюк подписал контракт на два года с опцией продления еще год. В составе "Днепра-1" опытный защитник сыграл 61 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. Новый контракт 20-летнего Рубчинского рассчитан на три года. Отметим, что Валерий за "Днепр-1" сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, что днепровский клуб занимает первое место и на пять очков опережает "Шахтер".
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